Stellantis convoca i suoi azionisti per decidere sulla distribuzione delle azioni Faurecia

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA, ha annunciato lunedì la convocazione dei suoi azionisti per un’assemblea generale straordinaria virtuale l’8 marzo.

Gli azionisti saranno invitati a votare sulla distribuzione da parte di Stellantis ai detentori di azioni ordinarie di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie Faurecia e fino a 308 milioni di euro dalla cessione dello scorso ottobre da parte di PSA di azioni ordinarie del fornitore automobilistico.

Stellantis: L’EGM si terrà l’8 marzo 2021, a partire dalle 14:00

L’EGM si terrà l’8 marzo 2021, a partire dalle 14:00 (ora dell’Europa centrale). Per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti in relazione all’epidemia di COVID-19, agli azionisti non sarà consentito partecipare di persona all’EGM.

L’avviso, l’ordine del giorno e le note esplicative dell’EGM di Stellantis, altri materiali dell’EGM e, alla luce del continuo focolaio di COVID-19, le istruzioni per votare e inviare domande prima della riunione e per seguire l’EGM a distanza, sono disponibili nella sezione Investitori del Sito web di Stellantis all’indirizzo www.stellantis.com. Gli azionisti possono richiedere una copia cartacea di questi materiali, gratuitamente, tramite i contatti di seguito.

Ti potrebbe interessare: PSA annuncia il completamento della vendita di una parte della sua partecipazione in Faurecia

Ti potrebbe interessare: Jeep Grand Cherokee L: Stellantis non è preoccupato che possa rubare vendite al Durango

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI