Stellantis: più di 2.700 dipendenti sono stati testati per COVID nei giorni scorsi

Da giovedì a domenica, 2.726 dipendenti dello stabilimento e delle società di fornitura che lavorano nei locali della casa automobilistica hanno completato i test presso lo stabilimento automobilistico Stellantis a Trnava. Un totale di 25 persone che sono entrate immediatamente in quarantena hanno avuto un risultato positivo nel test dell’antigene COVID-19. Il tasso di positività ha raggiunto lo 0,92%.

Lo ha confermato il portavoce della casa automobilistica Peter Švec. Stellantis è stata fondata il 16 gennaio dalla fusione dei gruppi Fiat Chrysler Automobiles FCA e Groupe PSA, e anche lo stabilimento di Trnava ne fa parte.

I test nella fabbrica di automobili, che si stanno svolgendo in coordinamento con la città di Trnava e l’ufficio distrettuale di Trnava, secondo Švec, se necessario, dureranno fino a martedì 26 gennaio. La casa automobilistica di Trnava impiega fino a 4.500 lavoratori.

Il governo ha deciso di eseguire un test nazionale per COVID-19 chiamato Let’s Save Lives Together. Si svolge da lunedì 18 gennaio a martedì 26 gennaio. Da mercoledì 27 gennaio ci vorrà anche un risultato negativo del test sulla strada per lavorare, per svolgere attività commerciali, per gli outlet dei negozi online, ma anche per natura e tante altre attività.

