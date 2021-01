Ram 1500 Classic Night Edition in arrivo negli Stati Uniti?

Il Ram 1500 Classic continua a svolgere un ruolo molto importante nella gamma di Ram proposta negli Stati Uniti. Anche se la quarta generazione del famoso pick-up da mezza tonnellata potrebbe non essere tecnologicamente avanzata come la quinta, il 1500 Classic rappresenta il modo più conveniente per mettersi alla guida di un modello del genere.

Da quando la casa automobilistica di Stellantis ha annunciato che stava continuando la produzione di questo veicolo, ha rilasciato alcune edizioni speciali fra cui la versione Warlock nel 2019. Questa variante è entrata anche a far parte di un pacchetto sportivo unico che fino ad ora era un’esclusiva per il mercato canadese.

Ram 1500 Classic: la versione Night Edition potrebbe debuttare anche negli Stati Uniti

Mentre le versioni Express proposte in America offrono il pacchetto Express Black Accent (che aggiunge badge e cerchi in Gloss Black), l’esclusivo Ram 1500 Classic Express Edition proposto esclusivamente in Canada porta con sé più equipaggiamenti come griglia nera, badge RAM nero sul portellone posteriore, sistema di infotainment Uconnect 4C con display touch da 8.4 pollici, climatizzatore automatico bizona, porta USB e panca 40/20/40 completamente nera.

Il pacchetto si è rivelato molto popolare in alcuni paesi del Canada quanto il Warlock, quindi alcuni si stanno chiedendo come mai Ram non lo abbia lanciato anche negli Stati Uniti. La settimana scorsa, Ram ha aggiornato il suo configuratore Build & Price per includere il model year 2021 del Ram 1500 Classic.

Mentre alcune cose non sono presenti nel configurazione (come il nuovo pacchetto All Terrain per il Warlock), la casa automobilistica ha deciso di aggiungere un nuovo pacchetto per la versione Express venduta negli USA. Si tratta del nuovo Black Ram 1500 Express Group disponibile per il 1500 Classic Express che praticamente equivale al pacchetto Night Edition proposto in Canada.

Oltre alle caratteristiche precedentemente citate, abbiamo Apple CarPlay e Android Auto, display TFT a colori da 7 pollici per il quadro strumenti digitale, badge 4×4 ed Hemi in nero, sensore di umidità, pneumatici P275/60R20 BSW All-Season e cerchi in alluminio a cinque razze da 20”. Il pacchetto è disponibile al prezzo di listino di 595 dollari (488 euro) negli Stati Uniti, secondo il configuratore.

L’unica caratteristica mancante sembra essere il cofano Sport Performance che invece è presente sul modello canadese. Tuttavia, questa mancanza potrebbe essere un errore del configuratore in quanto è successo già in passato. Il marchio automobilistico statunitense dovrebbe continuare a produrre il Ram 1500 Classic fino alla fine del 2022 e nel frattempo continuare ad aggiornarlo per attirare sempre più acquirenti.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI