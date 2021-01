Jeep non esclude il lancio di un pick-up più piccolo del Gladiator

I piccoli pick-up stanno tornando ad essere molto apprezzati dagli automobilisti e Jeep non esclude il lancio di un modello del genere da affiancare al più grande Gladiator. Il capo globale del marchio automobilistico statunitense, Christian Meunier, ha affermato durante una recente intervista che non escluderebbe il lancio di un veicolo del genere da parte dell’iconico brand off-road.

Egli ha dichiarato che tutto è possibile ma al momento non hanno riscontrato un’enorme richiesta per questo tipo di veicolo. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, questo misterioso modello dovrebbe essere basato sul Ram 700 e posizionarsi al di sotto del pick-up di medie dimensioni Jeep Gladiator.

Jeep: potrebbe debuttare presto un pick-up basato sul Ram 700

Il Ram 700 viene venduto attualmente in Messico e offre dinamiche di guida molto simili a quelle di un’auto, posti a sedere per cinque persone e un piccolo cassone posizionato sul retro. Questo modello deriva a sua volta dall’ultima generazione del Fiat Strada che sta riscuotendo un grande successo in Brasile.

Jeep ha la fortuna di accedere ora a una gamma completa di motori, trasmissioni e piattaforme grazie a Stellantis che è costituito da brand come Ram, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo, Fiat, Opel, Peugeot e Citroën. Ad esempio, il Ford Maverick si basa sulla stessa piattaforma C2 della Focus.

Resta da vedere a questo punto se gli automobilisti accoglieranno con favore l’arrivo sul mercato di questo pick-up compatto. Attualmente, i veicoli che stanno riscuotendo un grande successo in paesi come l’Australia, il Canada e gli Stati Uniti sono quelli più grandi e di dimensioni standard come il Ram 1500 e il Ford F-150.

