Guidi con patente ritirata ma non sospesa? Revoca. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 1417/2021, spazzando via ogni dubbio in materia. I giudici ricordano anzitutto che, se c’è la sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

Guidi con patente ritirata ma non sospesa: conseguenze

Il Prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.

Chi, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 2.046 euro. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Questo vale anche per chi viaggia avvalendosi del permesso di guida in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso.

Quanto dura la sospensione della patente

Il Prefetto emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato. Ma anche alla gravità della violazione commessa. E al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato.

