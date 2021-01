PSA diventa Stellantis e Hordain potrebbe assemblare un veicolo Fiat

Martedì è stato ufficialmente creato il gruppo Stellantis, una fusione di PSA e FCA. In Francia in queste ore si domandano cosa cambierà con questo nuovo gruppo che ha più di 400.000 dipendenti in tutto il mondo, per gli stabilimenti PSA di Valenciennois. Per quanto riguarda lo stabilimento PSA di Hordain, i sindacati si sono fatti la stessa domanda.

Secondo indiscrezioni lo stabilimento di Hordain nei prossimi anni potrebbe produrre un nuovo veicolo commerciale leggero a marchio Fiat

Secondo previsioni dei sindacati lo stabilimento di Hordain nei prossimi anni potrebbe produrre un nuovo veicolo commerciale leggero a marchio Fiat. Al momento si tratta di semplici indiscrezioni che dovranno essere confermate nei prossimi mesi quando finalmente il nuovo piano industriale relativo ai vari marchi di Stellantis per i prossimi anni sarà rivelato.

L’ipotesi che un nuovo veicolo commerciale leggero a marchio Fiat possa venire prodotto a Hordain comunque non sembra un’idea così assurda. Anzi proprio in virtù di quelle economie di scala tanto pubblicizzate in fase di fusione dai dirigenti delle due società, una simile novità sembra proprio andare in quella direzione.

Ricordiamo tra l’altro che in questo stabilimento fino al 2012 venivano prodotti veicoli di Fiat. Poi però la partnership tra PSA e Fiat in questa fabbrica fu interrotta e iniziò la produzione di veicoli Toyota e alcuni anni dopo anche di Opel.

