Fiat 500L 2021: annunciati i prezzi per il mercato spagnolo

La Fiat 500L è senza dubbio la monovolume urbana di riferimento nel Vecchio Continente. Abbiamo di fronte un veicolo che fa la sua comparsa nella classifica delle migliori utilitarie presenti in Europa con un approccio prettamente familiare. Con l’obiettivo di incrementare le vendite, la casa automobilistica italiana ha deciso di lanciare il model year 2021.

Nelle scorse ore sono stati annunciati prezzi e modelli della 500L 2021 per il mercato spagnolo. La line-up della vettura è stata notevolmente modificata con l’arrivo di nuovi allestimenti e altre novità interessanti. Chi è interessato all’acquisto della nuova Fiat 500L ha la possibilità di scegliere ben quattro allestimenti chiamati Cult, Connect, Cross e Sport. I primi due sono nuovi e offrono un interessante rapporto tra prezzo ed equipaggiamenti.

Fiat 500L 2021: l’azienda ha annunciato i prezzi per la Spagna

La versione Cult si posiziona come il modello di accesso alla gamma 2021. Questo allestimento è molto simile a quello proposta nella gamma della 500. Le opzioni di personalizzazione sono state ampliate con il nuovo ed esclusivo colore Arancio Sicilia della carrozzeria. Questa tonalità è abbinata a nuovi tessuti blu per i sedili.

Un gradino sopra troviamo l’allestimento Connect creato per attirare l’attenzione del pubblico più giovane che desidera più tecnologia a bordo. Di serie, la Fiat 500L Connect 2021 propone sistema di infotainment Uconnect da 7 pollici con radio DAB, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, nuovi sedili Flashy, cerchi neri da 16” e nuovo rivestimento del cruscotto in argento opaco.

Passando alla versione Cross, abbiamo di fronte l’alternativa più avventurosa della monovolume. Questa sfoggia un look esterno da crossover mentre internamente troviamo un nuovo motivo mimetico o in pelle nera per i rivestimenti dei sedili. La sua dotazione standard comprende cerchi in lega da 16”, fendinebbia, sensori di parcheggio posteriori, sensore pioggia, fari con attivazione automatica e climatizzatore automatico.

Al top della gamma della 500L 2021 troviamo l’allestimento Sport. Questo aggiunge un carattere più dinamico sportivo alla vettura. Di serie abbiamo cerchi in lega da 16”, climatizzatore automatico, fendinebbia e quadro strumenti digitale con schermo TFT da 7 pollici.

La gamma motori è composta da tre unità: benzina da 1.4 litri con potenza di 95 CV, diesel Multijet da 1.3 litri da 95 CV e diesel Multijet da 1.6 litri da 120 CV. Tutti i propulsori sono abbinati a un cambio manuale e alla trazione anteriore. Arrivando ai prezzi per la Spagna, la Fiat 500L 2021 parte da 18.900 euro per la versione Cult fino ad arrivare a 24.400 Euro per quella Sport.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI