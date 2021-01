Contributo unificato ricorso multa: con PagoPA. Tra le modalità di pagamento per opporsi a un verbale stradale, anche in elettronico. Quando becchi una contravvenzione, puoi pagare entro 5 giorni con lo sconto del 30%. Dal quinto al 60° giorno, paghi intero. Se non paghi, entro 60 giorni, puoi far ricorso al Prefetto gratuitamente: se perdi, paghi il doppio, O puoi far ricorso al Giudice di Pace, pagando un contributo unificato allo Stato. Di solito, 43 euro di tassa totale da versare in tabaccheria. Ora anche elettronicamente. Se perdi, multa di solito confermata.

Contributo unificato ricorso multa: in elettronico

Lo dicono le modifiche al decreto 27 giugno 2017, in materia di modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al presidente della Regione siciliana: decreto del 7 dicembre 2020, su Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 14 del 19 gennaio 2021.

Il sistema informatico della giustizia amministrativa può garantire, quale ulteriore modalità di versamento del contributo unificato, anche quella resa possibile dal sistema di pagamenti elettronici denominato PagoPA.

Il segretario generale della giustizia amministrativa adotta le determinazioni occorrenti per dare piena attuazione al presente decreto, anche approvando la necessaria modulistica.

Tassa allo Stato dopo il ricorso: che fine fa

Se faccio ricorso contro un Comune per un autovelox illegittimo, pago 43 euro di tassa allo Stato. Se perdo, addio soldi. Se vinco, il Comune mi deve ridare i 43 euro. Lo dicono le sentenze dei Giudici di Pace.

Sì, ma i soldi come mi arrivano? Quando? C’è modo di esercitare pressione? Ho strumenti coercitivi? A saperlo. La legge ha chiarito cosa accade agli sconfitti, non cosa accade ai vincitori.

