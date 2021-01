Ram 1500 TRX e Ford Rapor viaggiano verso Moab per scoprire chi consuma di più

I veicoli con motore Hellcat non sono noti soltanto per l’enorme potenza e le drag race ma anche per una grande dipendenza dalla benzina. Durante un viaggio su strada a bordo del nuovo Ram 1500 TRX e di un Ford F-150 Raptor, il noto canale YouTube TFLnow ha voluto mettere alla prova i due pick-up analizzando il consumo di carburante.

Secondo quanto affermato dal marchio di FCA, il nuovo TRX consuma 5,10 km/l nel ciclo combinato, 5,95 su autostrada e 5,10 in città. In confronto, una Dodge Challenger SRT Demon con lo stesso motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri (anche se più potente) propone 6,80 km/l nel combinato.

Ram 1500 TRX: TFLnow ha messo alla prova il pick-up per scoprire i consumi di carburante

Tuttavia, bisogna considerare che il TRX è molto più pesante e inoltre dispone del sistema di trazione integrale AWD. A questo punto, molti potrebbero pensare che il Raptor proponga dei numeri migliori in quanto sotto il cofano è presente “solo” un sei cilindri. Quest’ultimo modello però consuma 6,80 km/l nel combinato, 6,38 in città e 7,65 in autostrada.

Tornando al viaggio su strada, TFLnow ha portato i due pick-up americani da Boulder (Colorado) a Moab (Utah). I recensori affermano di aver consumato solo 4,64 km/l sulla strada di ritorno da Detroit.

In base a quanto affermato da Ram, il suo 1500 TRX dispone di un serbatoio in grado di contenere circa 125 litri di carburante mentre l’F-150 Raptor di Ford 136. Dopo essere arrivati a Moab, il Raptor aveva consumato mediamente 7,18 km/l mentre il TRX 5,23 km/l. Alla fine si scopre che costa circa 17 dollari (14 euro) in più viaggiare con il pick-up Hellcat.

Il Raptor ha completato il viaggio con circa un quarto del serbatoio ancora pieno. Ciò significa che se si vogliono fare tanti km, il Raptor è la scelta migliore. Naturalmente, ci sono altri fattori da prendere in considerazione in fase di acquisto. Secondo le ultime news emerse in rete, inoltre, Ford sta preparando il lancio di un nuovo Raptor che pare sia equipaggiato dal motore GT500.

