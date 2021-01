Ferrari 308 GTBi: uno speciale esemplare in costruzione per le gare Time Attack

Su YouTube è possibile trovare diversi progetti che vedono protagoniste auto che ricevono dei folli scambi di motore. Alcune volte il risultato finale può diventare davvero eccitante o trasformarsi in una vera e propria blasfemia. Circa un mese fa, Mike Burroughs di Stanceworks ha annunciato che stava iniziando un nuovo progetto molto particolare.

Dopo aver venduto il suo Hummer, Burroughs ha deciso di acquistare una Ferrari 308 GTBi del 1981 rivestita in Fly Yellow. Visto che non aveva un budget a sei cifre per acquistare, ad esempio, una 458 GT3, ha scelto di comperare una delle Ferrari più economiche disponibili sul mercato dell’usato, anche se meno prestanti, per iniziare il suo ultimo progetto.

Ferrari 308 GTBi: lo youtuber Mike Burroughs ha deciso di installare un motore Honda K

Il clou di questo filmato è sicuramente il cambio del motore. Burroughs, in particolare, ha deciso di sostituire il propulsore di Maranello con quello di una Honda K. Ciò significa quattro pistoni in meno e una cilindrata inferiore ma notevolmente più accessibile. Burroughs ha realizzato un vlog settimanale dedicato alla particolare 308 GTBi per documentare l’intero processo.

Visto che lo youtuber ha intenzione di costruire un’auto per le gare Time Attack, ha preso in considerazione diversi aspetti tra cui il peso a vuoto e le prestazioni del powertrain. In seguito a una sessione di prova, Burroughs ha scoperto che l’originale V8 di Ferrari da 2.9 litri eroga solo 163 CV alle ruote. Questo dato, combinato con un peso di 1420 kg, non porta ottimi risultati.

Lo youtuber inizialmente sperava di portare la vettura a meno di 1134 kg ma è riuscito a rientrare nel range di 1224-1270 kg. Dopo tutte le varie misurazioni effettuate, è abbastanza chiaro che il motore Ferrari da 277 kg dovrebbe lasciare il posto a qualcosa di più leggero.

Inoltre, lo youtuber sottolinea che il costo per un’eventuale modifica al motore Ferrari per fargli produrre più potenza sarebbe stato significativamente più alto e più dispendioso in termini di tempo. Perciò, Burroughs ha optato per installare sotto il cofano un propulsore turbo di Honda.

Tutte le parti sono disponibili e inoltre il motore propone oltre 500 CV di potenza, nonché un peso inferiore. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire come sarà alla fine questa particolare Ferrari 308 GTBi e soprattutto le sue prestazioni.

