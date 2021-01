Marie-Guite Dufay accoglie con favore la fusione tra PSA e FCA ma chiede “impegni” a Carlos Tavares

Dall’alleanza tra il gruppo francese PSA e il gruppo italo americano Fiat Chrysler (FCA) nasce Stellantis, che diventa il quarto gruppo mondiale nel settore automobilistico. Il presidente del consiglio regionale della Bourgogne-Franche-Comté Dufay ha scritto al CEO di PSA. Marie-Guite Dufay, presidente del consiglio della regione Borgogna-Franca Conte, accoglie con favore la fusione tra PSA e FCA ma chiede impegni a Carlos Tavares.

L’unione tra PSA e FCA, in vigore da sabato 16 gennaio, dà vita a Stellantis, che diventa così la sesta casa automobilistica al mondo. Marie-Guite Dufay accoglie con favore questa fusione “che dovrebbe consentire a questa nuova entità di raggiungere dimensioni critiche in un mercato automobilistico in pieno sconvolgimento.”

“Questa fusione, al di là del suo interesse strategico e geografico, consentirà anche di affrontare con maggiore calma le sfide che verranno. Nonostante un mercato mondiale che è sceso del 15% a causa della crisi sanitaria, Stellantis troverà le risorse necessarie per accelerare lo sviluppo di nuove forme di mobilità attorno alle tecnologie ibride, elettriche o addirittura dell’idrogeno ”, indica il Presidente della Regione. ”

“La Bourgogne-Franche-Comté, la culla dell’avventura automobilistica, deve poter sfruttare questa nuova dinamica. Sarò quindi molto attento all’impatto di questa fusione sulla strategia industriale dei siti Sochaux e Vesoul e alle possibili conseguenze su posti di lavoro, attività e subappalto ”, aggiunge Marie-Guite Dufay. Il Presidente della Regione incontrerà i leader del gruppo tra poche settimane e interrogherà Carlos Tavares su questi punti.

