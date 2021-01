Stellantis da lunedì in Borsa a Milano e Parigi

Con la mega fusione dei due gruppi automobilistici Fiat Chrysler Automobiles e PSA approvata dagli azionisti delle due società all’inizio di gennaio, le azioni del nuovo gruppo Stellantis saranno negoziate per la prima volta a Milano e Parigi a partire da lunedì (18 gennaio). A causa di un giorno festivo di lunedì, le azioni non inizieranno a essere negoziate alla Borsa di New York fino al giorno dopo.

Le azioni del nuovo gruppo Stellantis saranno negoziate per la prima volta a Milano e Parigi a partire da lunedì

Il peso delle nuove azioni aumenterà in modo significativo in tutti gli indici. Misurato dai dati di vendita del gruppo risultante dalla fusione, Stellantis dovrebbe diventare il quarto produttore di auto al mondo dopo Volkswagen, Toyota e General Motors.

La quota della casa automobilistica potrebbe essere inclusa nell’EURO STOXX 50 al più tardi entro settembre. Almeno questo è ciò che gli esperti dell’indice intervistati si aspettano dall’agenzia di stampa finanziaria dpa-AFX. Un ingresso più rapido nell’indice principale dell’Eurozona nell’ambito della straordinaria revisione dell’indice da parte della controllata di Deutsche Börse Stoxx Ltd. è considerato piuttosto improbabile.

Ti potrebbe interessare: Le prestazioni di Fiat in USA potrebbero scoraggiare Stellantis dal riportare Peugeot in quel mercato

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale e Brennero, Ferrari Purosangue, fusione FCA-PSA: le migliori news della settimana

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI