Jeep Wrangler e Toyota 4Runner si affrontano nell’inverno canadese | Video

Sia la Jeep Wrangler che la Toyota 4Runner sono due dei fuoristrada più apprezzati presenti in circolazione. Uno dei due veicoli però richiede un po’ di lavoro dopo l’acquisto per raggiungere il massimo livello. Stiamo parlando del 4Runner.

Anche le Wrangler non sono tutte uguali. Possono sembrare molto simili esternamente ma sotto la carrozzeria si nascondono caratteristiche diverse. Le abilità leggendarie dell’iconico fuoristrada sono conosciute principalmente per la versione Rubicon che è stata costruita per affrontare i sentieri più difficili fin dall’inizio.

Jeep Wrangler: l’iconico fuoristrada sfida la Toyota 4Runner sulla neve

La stessa cosa vale per l’allestimento Sahara che punta al lusso e un po’ meno all’off-road. Il confronto effettuato da Truck King avviene proprio fra una Wrangler in versione Sahara e una Toyota 4Runner. Tuttavia, quest’ultimo esemplare dispone di pneumatici invernali Bridgestone Blizzak a differenza dei Goodyear all-season indossati dalla Jeep Wrangler. Entrambi i veicoli sono riusciti a superare in maniera egregia il percorso di prova effettuato da Truck King.

Il video inizia con la Wrangler bloccata nella neve. L’autista sostiene che stava cercando di scoprire i limiti del veicolo. Oltre agli pneumatici, i due SUV si differenziano per diversi altri aspetti.

Innanzitutto dispongono di motori molto diversi (V6 turbodiesel per la Jeep Wrangler e V6 benzina per la Toyota 4Runner), delle trasmissioni molto diverse (automatica a 5 rapporti nel modello giapponese e automatica a 8 velocità in quello americano) e soprattutto prezzi molto diversi.

Il prezzo base dei due veicoli presenta una differenza di soli 3000 dollari (2474 euro) ma i due esemplari messi alla prova dal canale YouTube erano separati da 24.000 dollari canadesi (15.585 euro). Questo gap rende la scelta molto semplice per tante persone. Per scoprire maggiori informazioni sul confronto, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

