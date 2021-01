Un’Alfa Romeo Disco Volante Spyder è in vendita in Svizzera

Non esiste una regola che un’Alfa Romeo deve essere per forza rossa e non esiste alcuna legge la quale affermi che un’auto italiana non possa indossare l’iconica colorazione British Racing Green. Entrambe queste caratteristiche vengono dimostrate dalla rarissima Alfa Romeo Disco Volante Spyder basata sulla 8C 2019 che dispone di una carrozzeria verde abbinata a interni verdi ed è attualmente in vendita in Svizzera.

Offerta dalla concessionaria Niki Hasler, questo particolare esemplare è il quarto dei sette costruiti dal carrozziere Touring Superleggera. Quando il modello ha debuttato ufficialmente nel 2016, ciascuna delle sette unità dovevano essere dipinti in una colorazione diversa. La British Racing Green riesce ad adattarsi senza problemi alle linee retrò proposte dalla Disco Volante Spyder che sono state descritte come un’interpretazione moderna dell’originale Disco Volante costruita nel 1952.

Alfa Romeo Disco Volante Spyder: un bellissimo esemplare del 2019 è in cerca di una nuova casa

La persona cha ha ordinato questa Disco Volante ha chiesto un rivestimento in verde abbinato a una combinazione di pelle e alcantara. Touring Superleggera ha aggiunto una targhetta tra i sedili per ricordare la rarità di questo esemplare mentre la maggior parte delle componenti provengono dalla prestante 8C Competizione. Ciò significa che anche sotto il cofano è tutto rimasto Alfa Romeo.

Infatti, la carrozzeria torinese non ha apportato modifiche meccaniche all’Alfa Romeo Disco Volante Spyder, quindi è presente ancora un propulsore V8 da 4.7 litri di derivazione Ferrari capace di sviluppare una potenza di 456 CV e 480 nm di coppia massima. L’l’intero potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio semiautomatico a 6 rapporti.

L’esemplare del 2019 proposto in vendita in Svizzera ha percorso fino ad ora 16.000 km, quindi non è rimasta parcheggiato sempre in garage. Recentemente, inoltre, la Disco Volante Spyder ha ricevuto nuovi pneumatici e freni. A bordo troviamo un utile sistema di sollevamento dell’asse anteriore che permette di preservare l’integrità della carrozzeria.

Purtroppo la concessionaria svizzera non ha pubblicato informazioni sul prezzo di vendita che è disponibile soltanto contattandola direttamente. Si tratta sicuramente di un’occasione unica per coloro che amano Alfa Romeo e sono alla ricerca di un’auto realizzata in pochissimi esemplari come questa Alfa Romeo Disco Volante Spyder.

