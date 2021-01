Una Ferrari 375 America Vignale potrebbe essere venduta a oltre 3 milioni

Molti di voi sicuramente conosceranno la Carrozzeria Vignale fondata da Alfredo Vignale nel 1948. L’azienda era specializzata nella personalizzazione di alcune auto delle case automobilistiche italiane come Alfa Romeo, Fiat, Maserati e Lancia. Alcuni dei suoi modelli più famosi, però, portavano il badge di Ferrari.

Un esemplare molto raro e desiderato sarà messo all’asta molto presto. Il 22 gennaio, RM Sotheby’s terrà un’asta in Arizona dove proporrà un’esclusiva Ferrari 375 America Vignale. Abbiamo di fronte uno dei soli tre esemplari realizzati dalla carrozzeria torinese la quale ha apportato alcune modifiche.

Ferrari 375 America Vignale: uno dei soli tre esemplari realizzati sarà proposto all’asta

In generale, il suo lavoro viene descritto come molto attraente per i clienti americani grazie all’elegante miscela di alluminio e parti cromate. Questa 375 America Vignale dispone del telaio n°0327 AL e presenta fari anteriori e posteriori dallo stile unico e una particolare combinazione di colori esterna.

Una volta completata, l’auto fu esposta per la prima volta durante il Salone di New York a gennaio mentre a marzo debuttò al Salone di Ginevra. Poco dopo l’evento ginevrino, la vettura fu consegnata al suo nuovo proprietario del Wisconsin.

Esternamente, l’America Vignale si presenta in ottime condizioni ma purtroppo internamente ci sono alcuni segni di usura ben visibili come ad esempio gli strappi nel rivestimento dei sedili e una moquette usurata. Nonostante ciò, la vettura nasconde sotto il cofano ancora il suo motore originale come confermato dalla certificazione Ferrari Classiche.

Parliamo di un propulsore V12 da 4.5 litri capace di sviluppare una potenza massima di 300 CV a 6300 g/min con distribuzione monoalbero con due valvole per cilindro e alimentazione con tre carburatori Weber 40 DCF.

In base ai dati forniti da Ferrari, la vettura era in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Secondo le stime di RM Sotheby’s, questa Ferrari 375 America Vignale dovrebbe essere venduta a una cifra compresa fra 2.400.000 e 3.400.000 dollari.

