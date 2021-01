Esame di teoria per la patente nel 2021: cosa sapere. Si tratta di un esame chiave: se lo passi, allora puoi prendere il Foglio rosa, così da esercitarti al volante con un esperto accanto. Il guaio è che, in tempi normali, se fai domanda per ottenere la patente, i documenti scadono dopo 6 mesi, e dovrai rifarli per poi affrontare l’esame di teoria. Lo statino di teoria dura normalmente 6 mesi, quindi. Ma il Governo ha cambiato le tempistiche: un anno fra domanda per la patente del 2020 ed esame di teoria. Lo statino di teoria dura pertanto 12 mesi. Più mesi per dare spazio alla burocrazia di organizzarsi un minimo, in piena pandemia di coronavirus che rallenta tutto. Come vi avevamo anticipato.

Esame di teoria per la patente nel 2021: decreto milleproroghe

Manco a dirlo, sta tutto scritto nel nome. Il decreto milleproroghe ha prorogato la validità dei documenti: da 6 a 12 mesi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2020, il provvedimento 183/2020 ha provveduto a dare nuove date di scadenza a pratiche che vanno a rilento.

Sentite la regola che ClubAlfa ha pescato: in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del Covid, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell’anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Attenzione alle date per statino di teoria e Foglio rosa

Occhio però. Solo lo statino di teoria passa da 6 a 12 mesi. Restano invariate le regole: sono 2 le possibilità di sostenere l’esame di teoria. Se si viene bocciati per la 3 volta, bisogna rifare l’intera pratica. Come se fossero passati i 12 mesi.

Inoltre, il Foglio rosa in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021 vale sino al 3 maggio 2021. Sempre che i documenti non siano già stati rinnovati nella validità.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI