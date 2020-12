Esame teoria patente entro un anno dalla domanda: proposta. Trattasi di un’idea nel disegno legge del decreto milleproroghe, in discussione. L’obiettivo è aiutare tutti i ragazzi (o chi vuole prendere la patente a qualsiasi età) che sono nei guai causa ritardi della burocrazia. A sua volta paralizzata dal Covid. Già prima, nel 2019, le cose andavano a rilento. Figuriamoci con la pandemia di coronavirus, che colli di bottiglia. D’altronde, il personale è poco: magari nessun licenziamento nelle Motorizzazioni civili, ma blocco delle sostituzioni di chi va in pensione.

Esame teoria patente entro un anno dalla domanda: oggi e domani

Oggi. Fai domanda per ottenere la patente. I documenti scadono dopo 6 mesi. Hai 6 mesi per fare l’esame di teoria: i quiz. Dopo, se lo passi, prendi il Foglio rosa e allora fai l’esame pratico. Il Foglio rosa ti fa esercitare con un esperto accanto. Nel 2021, se il milleproroghe sarà realtà. Avrai un anno fra domanda per la patente ed esame di teoria. Dopo, se lo passi, prendi il Foglio rosa e allora fai l’esame pratico. Il Foglio rosa ti fa esercitare con un esperto accanto.

Foglio rosa e patente: cosa sapere

Si tenga presente che, dopo la verifica dei requisiti di età, fisici e psichici, viene consegnata una marca operativa. E puoi fare 2 esami di teoria.

Prima ci sono le ore base. Poi, l’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B delle auto deve effettuare esercitazioni di perfezionamento in autostrada o su strade extraurbane. E in condizione di visione notturna. Presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. In tutto 6 ore. Meglio fare più ore possibili, una spesa che conviene per la sicurezza stradale del neopatentato e degli altri utenti della strada.

