Vauxhall vince due premi ai Company Car & Van Awards 2021

La gamma di veicoli commerciali leggeri di Vauxhall è stata protagonista dei Company Car & Van Awards 2021. In particolare, il Vauxhall Combo Cargo è stato premiato Small Van of the Year mentre il Vivaro Medium Van of the Year.

Quest’ultimo ha ricevuto il riconoscimento assieme ai modelli gemelli offerti da Peugeot e Citroën. I giudici di Company Car & Van hanno elogiato il Vivaro per il suo eccellente carico utile, i motori efficienti e gli alti livelli di tecnologia presente a bordo.

Vauxhall: Vivaro e Combo Cargo conquistano due importanti riconoscimenti nel Regno Unito

Andrew Walker, Editor di Company Car & Van, ha dichiarato: “Il Vivaro costruito da PSA continua a dare, con un carico utile, una capacità di traino e un risparmio di carburante migliori rispetto al suo predecessore. Inoltre, viene fornito con alcuni tocchi di design intelligenti e presenta le ultime tecnologie per mantenere la tua attività in viaggio”.

Con prezzi a partire da 24.378,33 sterline (26.977,07 euro), il Vivaro è disponibile con sei efficienti motori diesel che soddisfano i più recenti standard sulle emissioni Euro 6d ed è in grado di emettere fino a 125 g/km di CO2. Tutte le versioni sono forniti di serie con il sistema di sicurezza e protezione Vauxhall Connect, cruise control con limitatore di velocità e porte scorrevoli.

Con un carico utile massimo fino a 1458 kg e un volume di carico massimo fino a 6,6 m³, il Vauxhall Vivaro si adatta alle esigenze di tutte le aziende e gli utenti privati. Il Vauxhall Combo Cargo, invece, ha conquistato il premio Small Van of the Year assieme ai modelli gemelli offerti da Peugeot e Citroën. Questo veicolo ha convinto i giudici di Company Car & Van per motori efficienti, capacità di carico e tecnologia a bordo.

Parlando del Combo Cargo, Andrew Walker ha aggiunto: “Se stai pensando a un piccolo furgone, il Vauxhall Combo Cargo dovrebbe essere sulla tua lista. È molto ben costruito, progettato in modo intelligente, presenta una cabina moderna e connessa e offre un buon risparmio di carburante grazie alla sua gamma di motori Euro 6“.

Disponibile ad un prezzo di partenza di 18.483,33 sterline (20.453,66 euro) nel Regno Unito, il Vauxhall Combo Cargo propone un carico utile massimo fino a 1000 kg e un volume di carico massimo di 4,4 m³. La casa automobilistica di PSA offre il veicolo con una gamma di efficienti motori a benzina e diesel. Le varianti diesel Euro 6.1 emettono 107 g/km di CO2. Tutti i modelli sono forniti di serie con radio DAB, luci di marcia diurna e il sistema Vauxhall Connect.

