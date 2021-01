Questa Ferrari F412 all’asta è stata trasformata in un pick-up

Attraverso un’asta di Bonhams, è possibile entrare in possesso di una Ferrari F412 unica nel suo genere. L’acquisto di un esemplare economico ha portato alla creazione di una delle build più particolari viste fino ad ora.

Comperare una Ferrari d’epoca all’asta è un sogno che hanno moltissimi appassionati di auto ma soltanto pochi fortunati riescono a realizzarlo. Per fortuna, Bonhams permetterà presto di entrare in possesso di una particolare vettura del cavallino rampante che costa meno di una nuova Volkswagen Golf GTI.

Ferrari F412: un particolare esemplare trasformato in pick-up è in cerca di una nuova casa

Si tratta di una F412 che sarà proposta all’asta a una somma compresa tra 15.000 e 20.000 sterline (16.595–22.127 euro). A causa di persistenti problemi al motore, il precedente proprietario ha acquistato questa Ferrari F412 per sole 5000 sterline (5531 euro). Successivamente, ha rimosso il V12 e lo ha sostituito con un V8 da 5.7 litri molto più affidabile progettato da Chevrolet.

Se ciò non bastasse, la vettura è stata trasformata in una sorta di pick-up in quanto i sedili posteriori sono stati rimossi ed è stato aggiunto un piccolo pianale con rivestimento in legno. Non è finita qui poiché i progettisti hanno forato il cofano motore per far posto a due grandi prese d’aria.

Purtroppo queste sono le uniche informazioni che abbiamo su questa Ferrari F412 trasformata in pick-up. Tuttavia, rappresenta un’occasione unica per diventare il solo proprietario di un pick-up Ferrari in quanto non esistono altri modelli del genere sul mercato.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI