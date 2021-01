Ram 1500 Outdoorsman potrebbe ritornare con il model year 2021

Sono passati 10 anni da quando Ram ha lanciato sul mercato il Ram 1500 Outdoorsman. Questa speciale versione del pick-up full-size è stata progettata per cacciatori, pescatori, campeggiatori e diportisti. Lo speciale pacchetto comprendeva aggiornamenti per trainare un rimorchio, pneumatici orientati all’off-road e un aspetto esterno più robusto senza essere troppo costoso per il cliente finale.

Con il model year 2018, però, la casa automobilistica americana ha deciso di eliminare questa variante quando ha lanciato la quinta generazione del 1500. Alcune foto spia pubblicate in rete da Mopar Insiders, tuttavia, dimostrano che potrebbe ritornare sul mercato il 1500 Outdoorsman con il model year 2021 in quanto un prototipo è stato avvistato vicino a Metro Detroit. Sembra che la versione Outdoorsman prenderà spunto da tre diversi pacchetti: Rebel, North Edition e Night Edition.

Ram 1500 Outdoorsman: la speciale versione potrebbe ritornare in USA con il model year 2021

L’esemplare con carrozzeria bicolore si distingue per i paraurti scuri e l’illuminazione scura. Inoltre, troviamo degli pneumatici Falken Wildpeak A/T e dei cerchi in alluminio da 18” verniciati di nero.

Se la nuova versione del Ram 1500 Outdoorsman seguisse la stessa filosofia dell’ultimo modello, potremmo aspettarci caratteristiche come i pacchetti Trailer-Tow Group e 4×4 Off-Road Group e paraurti anteriore e posteriore verniciati di nero, griglia frontale in tinta con la carrozzeria, specchietti esterni verniciati di nero con segnali e specchio supplementari e ganci traino.

Il precedente 1500 Outdoorsman proponeva tappetini in gomma anteriori e posteriori realizzati da Mopar, assale posteriore con rapporto 3.92, ruota di scorta a grandezza naturale, ammortizzatori anteriori e posteriori heavy duty, sospensioni pneumatiche (opzionali), sistema ParkSense (opzionale), sedili anteriori riscaldati (opzionale), volante riscaldato (opzionale) e sistema RamBox (opzionale).

Sempre la precedente generazione del pick-up era basata sul popolare allestimento Big Horn. Da notare che il prototipo catturato in foto non dispone di nessun badge Outdoorsman sul portellone e forse alla fine potrebbe arrivare sotto forma di pacchetto per gli allestimenti Big Horn/Lone Star, un po’ come accaduto con North Edition, Night Edition e Built to Serve Edition.

Il Ram 1500 Outdoorsman 2021 potrebbe essere proposto con quattro diversi motori: Pentastar V6 da 3.6 litri con tecnologia mild-hybrid eTorque, EcoDiesel V6 da 3 litri, Hemi V8 da 5.7 litri ed Hemi V8 da 5.7 litri + eTorque. Un altro dettaglio del Ram 1500 Outdoorsman di ultima generazione che ha attirato i clienti è stata la possibilità di scegliere fra tre diverse configurazioni.

In particolare, gli acquirenti potevano scegliere tra la versione Quad Cab (cabina quadrupla) con cassone da 182,88 e 10,16 cm, Crew Cab (doppia cabina) con cassone da152,40 e 17,78 cm e Crew Cab con cassone da 182,88 e 10,16 cm. Ci aspettiamo delle opzioni simili (se non identiche) anche sulla nuova generazione.

