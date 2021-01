Alfa Romeo lancia quattro nuovi colori in Nord America

Sia l’Alfa Romeo Giulia che lo Stelvio offrono una vasta gamma di colorazioni tra cui scegliere. Per il model year 2020, la casa automobilistica di Arese ha offerto 14 colori esterni diversi nel mercato nordamericano. Tuttavia, c’erano alcune tonalità molto particolari che non sono arrivate in Nord America.

Per fortuna questo è cambiato con l’arrivo del model year 2021. Infatti, Alfa Romeo ha annunciato che prevede di portare quattro nuovi colori per il nuovo MY. Questi includono Ocra GT Junior, Rosso GTA, Rosso Villa d’Este e Verde Montreal.

Alfa Romeo: Giulia e Stelvio 2021 saranno disponibili in quattro nuovi colori in Nord America

I quattro colori hanno avuto un enorme successo nel mercato nordamericano da quando sono arrivate le Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2020. Da allora, c’è stato molto interesse da parte dei clienti dell’azienda milanese.

Le quattro colorazioni vivaci si uniscono alle altre 14 già presenti nella gamma nordamericana della casa automobilistica di FCA (14 colori per la Giulia e 13 per Stelvio). Queste includono Alfa Black, Alfa White, Alfa Rosso, Silverstone Gray Metallic, Stromboli Gray Metallic, Vesuvio Gray Metallic, Vulcano Black Metallic, Misano Blue Metallic, Montecarlo Blue Metallic, Anodized Blue Metallic, Lunare White Metallic, Verde Visconti Metallic, Rosso Competizione Tri-coat e Trofeo White Tri-coat.

I colori Metallic e Tri-coat sono disponibili per 600 dollari (489 euro) e 2200 dollari (1796 euro), rispettivamente. Al momento, Alfa Romeo deve ancora rilasciare maggiori informazioni sulla disponibilità e sul prezzo.

