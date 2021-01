Due motori di F1 messi a confronto a quasi 50 anni di distanza l’uno dall’altro

Fin dal suo inizio, la Formula 1 è stata sempre la competizione del Motorsport più importante e, come tale, le monoposto che partecipano sono tra le più tecnologicamente avanzate al mondo. Matt Grant, co-proprietario di Modatek (fornitore di componenti per Cosworth), ha deciso di effettuare per la prima volta un confronto, tramite un tweet, in cui ci mostra le differenze fra due motori F1 a quasi 50 anni di distanza l’uno dall’altro.

Nella foto ci sono due blocchi motore progettati da Cosworth che portano circa 50 anni di differenza. Quello a destra è un Cosworth DFV V8 da 3 litri del 1967 mentre quello a sinistra è un Cosworth CA V8 da 2.4 litri del 2013. Il DFV è uno dei motori di Formula 1 più famosi al mondo in quanto è stato utilizzato su moltissime monoposto iconiche nella storia di questo sport.

Cosworth: Matt Grant propone un rapido confronto fra due motori di F1 con 50 anni di differenza

L’otto cilindri di 90° debuttò nella sua prima gara nel 1967 con Jim Clark e ne vinse altre 155 fino alla fine della sua esistenza nel 1983 con Keke Rosberg. Al contrario, il CA potrebbe non essere stato un propulsore vincente come il DFV ma permise a scuderie più piccole, che avevano risorse finanziarie limitate, di partecipare alla Formula 1. Tuttavia, il Cosworth CA è stato l’ultimo V8 della F1 da quando si è passati a un sistema ibrido V6 nel 2014.

Se guardiamo i due motori possiamo vedere tutto il progresso tecnologico che è stato fatto in 46 anni. La prima cosa che salta subito all’occhio è sicuramente la differenza di dimensioni, nonostante il CA sia solo 0.6 litri più piccolo del DFV. Grazie alla lavorazione in CAD e CNC, è possibile produrre progetti molto più avanzati ed efficienti rispetto a quanto era possibile quasi mezzo secolo fa.

Le teste dei pistoni dei due propulsori progettati da Cosworth presentano una differenza simile, in termini di dimensioni, proprio come i blocchi motore. Le teste dei pistoni del CA del 2013 sono molto più piccole e leggere rispetto a quelle del DFV del ’67, senza sacrificare la resistenza a causa di tutti i progressi compiuti nei processi di produzione e nei materiali.

Anche se parliamo ormai di otto anni fa, gli ingegneri della Formula 1 hanno compiuto passi da gigante nello sviluppo di tecnologia ed efficienza dei propulsori. Gli attuali propulsori ibridi sono in grado di funzionare al 50% di efficienza termica. Ciò significa che il 50% del carburante del motore viene convertito in forza di propulsione mentre l’altro 50% viene disperso sotto forma di calore.

Anche se potrebbero sembrare percentuali non eccezionali, bisogna considerare che il motore di una normale auto funziona con un’efficienza termica di circa il 30%. Questo è soltanto uno dei tantissimi progressi fatti negli ultimi anni in questa competizione.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI