Citroen aprirà presto la sua prima concessionaria a Delhi

Citroen ha annunciato il suo debutto in India lo scorso anno con la presentazione del SUV di medie dimensioni – Citroen C5 Aircross. Facendo ulteriori progressi, la casa francese è adesso pronta ad aprire il suo primo showroom nella capitale del paese, Delhi. Un’immagine dell’insegna su Internet conferma che il marchio aprirà presto la concessionaria nell’area di Naraina Industrial Estate.

Citroen ha unito le forze con CK Birla Group e attualmente produce motori e cambi nello stabilimento di Hosur nel Tamil Nadu. Il marchio mira alla localizzazione dei suoi veicoli fino al 90-95%. Prevede inoltre di fare dell’India il suo centro di produzione per tutti i modelli con guida a destra a livello globale. Nel 2021, Citroen lancerà il C5 Aircross che sarà seguito da una nuova auto ogni anno fino al 2023.

Insieme agli avvistamenti del prototipo C5 Aircross, abbiamo anche avvistato muli di prova di un SUV sotto i quattro metri e della monovolume Berlingo sulle strade pubbliche in India. L’imminente C5 Aircross presenta la griglia caratteristica con gruppi ottici a LED divisi, cerchi in lega bicolore da 16 pollici, tetto apribile panoramico, display digitale del conducente e un sistema di infotainment touchscreen da otto pollici. Per saperne di più su C5 Aircross.

A seguito dell’allestimento dello showroom a Delhi, la società amplierà la propria rete di vendita e concessionari nel paese, rivolgendosi a città come Mumbai, Pune e Ahmedabad. Ci aspettiamo inoltre che il lancio del C5 Aircross arrivi già nei prossimi mesi.

