Motor Village Arese FCA ancora più attraente. Una struttura unica al mondo dove celebrare il passato e preparare il futuro. Adesso si rinnova. Motor Village Arese ha rinnovato completamente i due piani dell’esposizione dedicando un’intera area ai brand Fiat, Lancia e Abarth.

Motor Village Arese FCA ancora più attraente: punto di riferimento

Sin dal 2015 sorge là dove Alfa Romeo affonda le sue radici, in una sorta di location sacra. Da un anno è diventato il punto di riferimento del gruppo FCA per la Lombardia e per la città di Milano. Ai due brand iconici Alfa Romeo e Jeep, si sono affiancati Fiat, Lancia e Abarth. Più l’officina specializzata con i servizi, ricambi, accessori, assistenza e customer care.

Casa e venditore a tutta sostenibilità

Nel nuovo allestimento del Motor Village Arese c’è spazio per la mobilità sostenibile di FCA. Ovviamente, accanto alle Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe, è possibile trovare le versioni Fiat e Lancia Hybrid e la Nuova Fiat 500, 100% elettrica. I modelli elettrici e plug in convivono nello stesso spazio insieme alle altre vetture del gruppo.

Dagli incentivi alle promozioni sino al venditore

Così, si passa dagli incentivi statali alle promozioni delle singole Case, con altri sconti, finanziamenti, noleggi, leasing. Sino alla spiegazione del venditore in carne e ossa del Motor Village, che spiega minuziosamente i dettagli delle macchine. E che può dare suggerimenti sulle formule più adatte ai vari clienti: dal neopatentato a chi vuole un’ibrida sino a chi predilige le ibride. Il venditore come pilastro della vendita, che vede l’esplosione dei siti Internet dove informarsi, dei portali dei Costruttori, dei social.

In questo periodo delicatissimo, ogni locale viene igienizzato in funzione anti Covid, e vengono prese tutte le precauzioni possibili per prevenire il coronavirus.

