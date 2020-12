La nuova skill MyFiat per Alexa è ora disponibile sulla Nuova 500 Elettrica

Cresce la collaborazione tra FCA e Amazon grazie anche all’introduzione sulla Nuova 500 Elettrica le funzionalità vocali provenienti dall’assistente vocale Alexa. Per connettere la vettura sarà infatti necessaria l’adozione della nuovissima skill MyFiat. Con la skill si potrà direttamente chiedere ad Alexa praticamente qualsiasi attività, ovvero dalla possibilità di ascoltare notizie aggiornate, riprodurre brani, verificare le condizioni del meteo o controllare anche i dispositivi domestici. Allo stesso tempo si avranno a disposizione tutte le skill già disponibili per Alexa e tutto quello che può offrire l’assistente di Amazon.

L’integrazione di Alexa sulla Nuova 500 Elettrica di Fiat ricade tra le proposte dei servizi Uconnect già utilizzati sulle vetture del Gruppo FCA, ma si tratta della prima integrazione di questo tipo per i clienti italiani. In ogni caso a partire dal prossimo anno la stessa possibilità sarà offerta anche ai clienti di altri Paesi europei.

Collaborazione globale

L’introduzione di Alexa sulla Fiat Nuova 500 rappresenta l’ulteriore step nella proficua collaborazione già posta in essere da FCA e Amazon. Si può infatti dire che proprio FCA aveva già fornito le skill MyJeep e MyAlfa per i due ulteriori brand, in modo da personalizzare ulteriormente l’esperienza multimediale tramite Alexa. In questo modo tutti i possessori di Jeep e Alfa Romeo potevano far controllare ad Alexa il livello della batteria, il bloccaggio o lo sbloccaggio delle portiere e vari parametri.

La nuova integrazione di Alexa nella suite di servizi Uconnect approfondisce l’esperienza riuscendo a introdurre Alexa direttamente nel veicolo per offrire ai clienti un’esperienza del tutto nuova. L’integrazione dell’esperienza vocale di Alexa permetterà a FCA di sviluppare servizi per l’auto connessa del presente e del prossimo futuro. Ora l’utente potrà avere a disposizione un’esperienza completa e personalizzata fra i diversi dispositivi a disposizione in auto e a casa.

Luca Napolitano, Responsabile della regione EMEA per Fiat, Lancia e Abarth, ha ammesso: “la Nuova 500 è la prima auto FCA nata “100% elettrica”; oltre ad essere una vera e propria icona dal 1957, la terza generazione della Fiat 500 vuole anche imporsi come benchmark per la tecnologia del prossimo decennio, abbinando uno stile unico a livello di connettività d’avanguardia. Oltre ad essere semplice e intuitiva, la Nuova 500 ci regala anche la ciliegina sulla torta: l’assistente “virtuale” a bordo che risponde ai comandi dentro l’auto. Basta esclamare “Hey Fiat” e permette di comunicare in tempo reale con i sistemi di domotica, ascoltare musica e altro ancora; in questo modo, è possibile restare sempre connessi e guidare nella massima sicurezza. Collaborare con Amazon e portare Alexa a bordo è stata la scelta più naturale per Fiat”.

Mentre Ned Curic, Vicepresidente di Amazon Alexa Automotive, ha aggiunto: “la Fiat Nuova 500 è la soluzione perfetta, in grado di offrire le tecnologie d’avanguardia in-cabin che gli automobilisti si aspettano, senza peraltro perdere la sua natura inconfondibile di city car iconica. I clienti FCA amano già utilizzare Alexa in casa; ora possono portarla dovunque, facilitando più che mai la navigazione, restando connessi, senza rinunciare ai momenti di svago, ma rimanendo sempre concentrati sulla strada davanti a loro”.

