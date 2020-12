Mamatha Chamarthi di FCA spiega l’investimento da 150 milioni in India

Fiat Chrysler Automobiles sta sviluppando un hub tecnologico globale a Hyderabad investendo 150 milioni di dollari per sviluppare una tecnologia proprietaria per i suoi veicoli. In un momento in cui molti dei suoi concorrenti si affidano maggiormente all’outsourcing per risparmiare sui costi, Fiat Chrysler (FCA) vuole avere le sue tecnologie di base internamente per migliorare la velocità di commercializzazione dei suoi prodotti. Mamatha Chamarthi, Chief Information Officer, Nord America e Asia Pacifico, presso FCA, ha spiegato perché l’agilità è così importante per le case automobilistiche oggi. Estratti modificati:

“Fiat Chrysler Automobiles è una delle più grandi case automobilistiche del mondo e ora stiamo espandendo le nostre capacità digitali creando un hub digitale globale a Hyderabad. Abbiamo scelto l’India per i talenti disponibili qui. L’auto sta diventando sempre più definita dal software e abilitata dall’hardware. Quindi, oggi, come azienda di software, come azienda tecnologica nel settore della mobilità, abbiamo bisogno di un ampio pool di talenti per fornire funzionalità e applicazioni alla velocità delle aspettative dei clienti.”

“Il nostro cliente oggi è un cliente connesso. E quello che si aspettano, deriva dallo smartphone che portano con sé. Sullo smartphone ricevono aggiornamenti molto regolari del sistema operativo, delle funzionalità e delle app. E il contenuto è personalizzato per loro in base al loro utilizzo. E poi passano alla loro auto connessa come un altro dispositivo nel loro stile di vita e le stesse aspettative le hanno con la loro auto.”

“I nostri clienti non si limitano a guidare il prodotto, ma acquistano il nostro prodotto. Quindi, durante tutto il ciclo di vita, l’auto connessa apre quella porta o diventa quella porta per noi per interagire con il cliente, per aumentare la loro adesione ai nostri marchi. Ed è per questo che è importante concentrarsi su questo. Ed è significativo concentrarsi sulla velocità, perché la velocità sta creando quella differenziazione competitiva che vediamo oggi nel nostro settore.”

“Stiamo esaminando l’agilità e la velocità del processo decisionale e la trasparenza nei confronti del cliente. Ecco perché abbiamo deciso di investire 150 milioni di dollari e creare inizialmente 1000 posti di lavoro a Hyderabad oltre a 200 posti di lavoro a Chennai incentrati sulle tecnologie digitali.”

