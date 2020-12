Automobilisti alle prese con la neve nel Nord Italia. Ma dove montare le catene da neve in autostrada? Il quesito si pone in considerazione del fatto che spesso c’è un obbligo particolare: si viaggia o con gli pneumatici invernali montati, oppure con le catene da neve a bordo. Da applicare solo se necessario.

Dove montare le catene da neve in autostrada: due luoghi

L’obbligo di avere pneumatici da neve montati o le catene a bordo è reso noto attraverso segnali stradali collocati lungo i tratti autostradali e le stazioni di ingresso interessate dalle ordinanze.

I clienti sono costantemente e tempestivamente informati, durante il viaggio, da specifici messaggi trasmessi sui Pannelli a Messaggio Variabile, che avvertono delle condizioni meteo e stradali dei tratti interessati dalle precipitazioni nevose

Le catene in ogni caso devono essere montate esclusivamente in uno di questi due posti:

area di servizio; in alternativa, devono essere montate in area di parcheggio.

Invece, qualsiasi altro luogo scelto per applicare i dispositivi non va bene né per la sicurezza stradale né per per il Codice della Strada. Se un automobilista scende dalla macchina con il gilet giallo o arancione catarifrangente, nella corsia d’emergenza, per montare le catene, non è in regola. Non basta il giubbino di sicurezza.

In condizioni di emergenza, cosa fare

Infatti, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi. Fuorché in situazioni d’emergenza, dovute a malessere degli occupanti del veicolo o a inefficienza del veicolo. In tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia.

La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI