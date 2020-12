Ram 4000 2021 inizia ad arrivare nelle concessionarie messicane

Ram è un marchio molto noto nel mercato nordamericano per i suoi pick-up resistenti e capaci. Negli ultimi 10 anni, il Ram 4000 Chassis Cab ha svolto un ruolo importante nel portfolio dell’azienda dedicato al Messico. Questo modello, infatti, è stato costruito esclusivamente per il mercato messicano e propone un pacchetto unico per le esigenze heavy duty dei professionisti messicani.

Nelle scorse ore, la casa automobilistica americana ha annunciato la disponibilità del model year 2021, portando con sé numerose scelte. Il pick-up è disponibile in due configurazioni di cabina e due lunghezze di telaio per il 2021.

Ram 4000: debutta in Messico il model year 2021 del pick-up

Per i modelli Regular Cab sono disponibili due dimensioni di telaio: quello corto (P) con distanza di 152,4 cm dall’abitacolo all’assale posteriore e quello lungo (PL) con distanza di 213,36 cm dall’abitacolo all’assale posteriore. Il modello Crew Cab, invece, è disponibile soltanto nella configurazione con distanza di 152,4 cm dall’abitacolo all’asse posteriore.

Rispetto al fratello 3500, il Ram 4000 2021 è disponibile soltanto con motore a benzina, quindi nessuna opzione diesel. Mentre Ram ha deciso di eliminare il motore Hemi V8 da 5.7 litri nella gamma HD proposta negli Stati Uniti e in Canada, è disponibile per il Ram 4000 Regular Cab dedicato al mercato messicano.

Tale propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 388 CV a 5600 g/min e 542 nm di coppia massima a 4000 g/min. Accanto all’otto cilindri troviamo una trasmissione manuale Tremec TR4050 a 5 rapporti sui modelli con trazione posteriore oppure quella automatica 66RFE sui modelli 4×4.Il 4000 Regular Cab propone una capacità di carico fino a 3499 kg.

La versione Crew Cab, invece, è dotata del più potente Hemi V8 da 6.4 litri che produce 416 CV e 582 nm di coppia ed è abbinato al cambio automatico TorqueFlite 8HP75-LCV a 8 marce di serie. Da notare che il Crew Cab offre la migliore capacità di carico (2904 kg) e di traino (6790 kg) nella sua categoria.

Tutte le versioni del pick-up dispongono del modulo VSIM per facilitare le installazioni

Tutti i Ram 4000 Chassis Cab 2021 offrono una superficie del telaio piatta, rendendo facile l’installazione di più configurazioni di cassone. Inoltre, il modello è dotato di un modulo di connettività VSIM (Vehicle System Interface Module) progettato appositamente per facilitare qualsiasi tipo di installazione elettrica aftermarket.

L’asse solido, le sospensioni posteriori e altre componenti del pick-up sono state progettate specificamente per il mercato messicano. Esternamente troviamo una griglia frontale con inserti cromati e logo RAM in lettere maiuscole, un cofano con scritta Heavy Duty, un paraurti anteriore nero, delle finiture nere sui parafanghi anteriori e quattro fari alogeni con attivazione automatica.

Altre caratteristiche esterne comprendono tergicristalli a velocità variabile, cerchi in acciaio da 17”, maniglie delle portiere nere e altro ancora. All’interno, i modelli Regular Cab del Ram 4000 2021 propongono avviamento tramite pulsante, panca anteriore in tessuto, sedile conducente e passeggero con quattro regolazioni manuali, quadro strumenti con display TFT da 3.5 pollici, presa di corrente ausiliaria da 12V, porta di ricarica USB nella plancia centrale, volante con regolazione in altezza, maniglie interne sia per il guidatore che per il passeggero e tanto altro ancora.

I modelli Crew Cab aggiungono sedili anteriori e posteriori in tessuto, aria condizionata e sistema di infotainment Uconnect con impianto audio composto da sei altoparlanti di serie. Arrivando ai prezzi, il Ram 4000 2021 parte da 639.900 pesos (26.354 euro) in Messico.

