Alfa Romeo 33 SC sfreccia sul circuito di Imola | Video

L’Alfa Romeo 33 SC è stata costruita nel 1976 con l’obiettivo di sostituire la 33 TT dell’anno precedente. Una sola modifica principale fu apportata al telaio della vettura perché quello del modello precedente non era in grado di sfruttare al meglio la potenza del motore a 12 cilindri.

La 33 SC è stata costruita basandosi su un nuovo telaio di tipo monoscocca in lega di alluminio più rigido e leggero di quello tubolare, anche se il peso è passato a 720 kg. Nel 1977, questa splendida auto partì in pole position, vincendo tutte le gare a cui partecipò nella classe 3000cc Gruppo 6 del Campionato Mondiale Sportprototipi. Sotto il cofano troviamo un motore a 12 cilindri da 3 litri capace di sviluppare una potenza massima di 520 CV a 11.500 g/min e fino a 12.000 g/min.

Alfa Romeo 33 SC: un esemplare da 520 CV immortalato in video sul circuito di Imola

Alfa Romeo sviluppò e costruì anche una versione Turbo in grado di produrre ben 640 CV. Complessivamente, la casa automobilistica milanese assemblò solo due esemplari della 33 SC Turbo che hanno partecipato a solo due gare. Il propulsore da 2.1 litri di questa vettura venne equipaggiato con due turbocompressori KKK per erogare più potenza e per raggiungere una velocità massima di 352 km/h.

Durante l’Historic Minardi Day 2017 e 2018 sul circuito di Imola, 19Bozzy92 ha avuto la possibilità di immortalare in video una delle poche auto con motore da 3 litri e con al volante il famoso pilota italiano di cronoscalate Max Comelli.

Come è possibile vedere nella clip, questa Alfa Romeo 33 SC presenta un rapporto di trasmissione molto corto e spesso viene utilizzata da Comelli nelle gare in salita. Per maggiori informazioni vi consigliamo di dare un’occhiata al video presente dopo la galleria fotografica.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI