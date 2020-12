Fiat 500X: debutta negli Stati Uniti il model year 2021

Anche se le vendite della Fiat 500X si sono ridotte parecchio negli Stati Uniti, la casa automobilistica torinese ha deciso di annunciare comunque il model year 2021 che porta con sé una serie di aggiornamenti. La grande novità per il 2021 è il pacchetto Sport Value disponibile per la 500X Sport che include 3400 dollari (2787 euro) di equipaggiamenti pagando soli 700 dollari (573 euro).

Tra le caratteristiche incluse nel pack troviamo gruppi ottici a LED, tetto apribile a doppio pannello, cerchi in lega da 19”, navigatore GPS, impianto audio Beats premium e sedili anteriori riscaldati. A completare il tutto ci sono tergicristallo con sbrinatore e Park Assist anteriore e posteriore.

Fiat 500X: annunciati i prezzi del model year 2021 per il mercato statunitense

Le modifiche aggiuntive presenti sulla Fiat 500X 2021 sono limitate ma le varianti Pop e Trekking hanno ricevuto nuovi rivestimenti e inserti del cruscotto. La 500X Pop, in particolare, dispone di inserti in blue techno opaco mentre l’allestimento Trekking è dotato di inserti in grigio opaco.

Sotto il cofano del crossover troviamo un motore turbo a quattro cilindri da 1.3 litri che produce 179 CV e 285 nm di coppia massima. A questo è stato abbinato un cambio automatico a 9 rapporti che scarica la potenza su tutte e quattro le ruote tramite un sistema di trazione integrale standard.

I prezzi partono da 24.480 dollari (20.069 euro) per la 500X Pop e da 26.245 dollari (21.516 euro) per la 500X Trekking. La Fiat 500X Sport, invece, parte da 27.145 dollari (22.254 euro) mentre la top di gamma Trekking Plus da 29.745 dollari (24.385 euro).

La Fiat 500X 2021 sarà l’unica Fiat ad essere offerta in America perché sia la 124 Spider che la 500L sono state eliminate dalla gamma. Questi ultimi due modelli seguono la 500 che è uscita dal mercato statunitense lo scorso anno e fanno pensare a un futuro sicuramente poco brillante per il marchio torinese.

Resta da vedere se lo stesso destino toccherà anche alla 500X visto che nei primi tre trimestri del 2020 sono stati venduti solo 1130 esemplari mentre, prima dell’arrivo del coronavirus, le immatricolazioni sono diminuite a 2518 unità nel 2019.

