FCA ha vinto oltre 50 premi in America Latina nel 2020

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è riuscito a portarsi a casa diversi premi in America Latina nel corso del 2020. Anche in un anno così particolare, il gruppo automobilistico italo-americano ha aumentato la sua sala di trofei con nuovi riconoscimenti importanti. Fino ad ora, FCA ha ricevuto 58 premi da diverse organizzazioni in America Latina che testimoniano eccellenza ed efficienza.

Oltre a mantenere la leadership nel mercato brasiliano di auto e veicoli commerciali leggeri durante l’anno, l’azienda ha ricevuto apprezzamenti per la sua performance in molteplici aspetti come marketing, comunicazione, risultati, design, aiuti e trasformazione digitale informatica.

FCA: il gruppo si parta a casa tantissimi premi grazie a veicoli e dirigenti

FCA ha vinto il Prêmio Rei, organizzato da Automotive Business, nella categoria Assembler Company – Automobiles and Light Commercials, oltre all’AB Diversity Award dedicato alle aziende che si sono distinte durante tutto l’anno per la promozione dell’inclusione.

Secondo il gruppo IT Mídia, FCA è anche tra gli oltre 100 innovatori nell’uso dell’IT mentre André Souza, Chief Information Officer di FCA America Latina, è stato scelto come principale dirigente nella categoria Indústria Automotiva, Autopeças e Mecânica nello stesso premio.

Un’altra classifica in cui FCA è stato rilevante è quella TOP 100 Open Corps, tra le 100 aziende leaker nell’open innovation in Brasile. Il gruppo ha inoltre vinto i trofei del Prêmio Líderes Automotivos do Brasil nella categoria assemblatori di auto e veicoli commerciali leggeri sempre in Brasile, miglior performance aziendale di Top Car TV e miglior progetto socioambientale con Árvore da Vida. Un altro importante riconoscimento è stato dato al direttore delle risorse umane di FCA Érica Baldini. Proprio come gli anni precedenti, anche FCA è stato protagonista del Prêmio Aberje 2020.

Il lancio del nuovo Fiat Strada è stato vincitore nella categoria eventi sia nel Minas Gerais che nelle regioni del Centro-Oeste e Nacional. Un importante riconoscimento è arrivato per Antonio Filosa, presidente di FCA America Latina, che è stato eletto Executivo de Valor nel settore dei veicoli e dei ricambi dal quotidiano Valor Econômico e del Prêmio Rei di Automotive Business dove ha vinto il premio Liderança de Montadora. Filosa ha vinto anche il Prêmio Autodata come Liderança Empresarial- Montadora, quello Executivo do Ano dalla rivista AutoEsporte e tanti altri ancora.

Lanciato sei mesi fa in Brasile, il nuovo Strada ha già vinto una serie di trofei. In totale, fino ad ora sono stati vinti 19 premi che dimostrano l’eccellenza del pick-up. Ad esempio, il veicolo è stato eletto Picape do Ano dalla rivista AutoEsporte e ha vinto nelle categorie pick-up di UOL Carros e migliore auto dell’anno da Jornal do Carro.

Anche altri veicoli di Fiat e Jeep sono stati premiati in Brasile durante il 2020

Non finisce qui in quanto il nuovo Strada è stato eletto veicolo commerciale leggero nel Prêmio Autodata, pick-up dell’anno Prêmio Abiauto, miglior pick-up ai Car Awards Brasil 2021, miglior pick-up d’America, Pickup do Brasil durante il Prêmio Líderes Automotivos do Brasil e così via.

Il successo del nuovo veicolo non è stato riscontrato solo in Brasile. Anche in Argentina, il modello è stato eletto veicolo commerciale dell’anno dalla PIA (Associação de Jornalistas da Indústria Automotiva), con la partecipazione di 28 giornalisti specializzati nel settore automobilistico provenienti da diversi media del paese.

Oltre alla nuova generazione dello Strada, altri veicoli di Fiat sono stati premiati in America Latina come Toro, Fiorino e Ducato. Infine, Jeep è stata riconosciuta per i suoi servizi e veicoli tra le migliori aziende in Satisfação do Cliente 2020. Sono stati premiati anche i SUV più apprezzati in Brasile: Renegade e Compass.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI