Fusione PSA / Fiat Chrysler: l’UE dà il via libera condizionale

Bruxelles ha autorizzato lunedì la fusione tra i produttori francesi PSA (Peugeot, Citroën) e la statunitense Fiat Chrysler (FCA) per formare il quarto gruppo automobilistico più grande del mondo, soggetto agli impegni delle due società per preservare la concorrenza in piccole utenze.

I due gruppi sono particolarmente impegnati ad estendere l’accordo di cooperazione tra PSA e Toyota nei piccoli veicoli commerciali leggeri e ad agevolare l’accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di PSA e FCA per questo tipo di veicoli. , secondo una dichiarazione della Commissione europea.

Il via libera da Bruxelles consentirà la creazione di un nuovo gruppo denominato Stellantis, che dovrebbe aiutare FCA e PSA ad affrontare la doppia sfida dell’industria automobilistica del finanziamento dei veicoli puliti e il calo della domanda legato a pandemia di coronavirus.

“Siamo in grado di autorizzare la fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot SA in quanto i loro impegni faciliteranno l’ingresso e l’espansione nel mercato dei furgoni commerciali leggeri”, ha detto in una nota Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione europea responsabile della concorrenza.

