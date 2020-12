Raikkonen riceve estintore e casco dai pompieri dopo l’episodio di Abu Dhabi

Il fine settimana che ha concluso la stagione 2020 dell’Alfa Romeo Racing, quello di Abu Dhabi, non è stato sicuramente uno dei migliori. D’altronde l’intera stagione del team italo elvetico è apparsa assolutamente sottotono. Tuttavia in quell’occasione Kimi Raikkonen ha resistito alla grande tenendo dietro le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, chiudendo a zero punti in 12esima piazza.

Tuttavia durante le FP2 del venerdì antecedente la gara, Kimi Raikkonen si è preso un piccolo spavento. La sua C39 si è infatti velocemente incendiata sul posteriore per un problema derivante dalla MGU-K annullando quindi la sua prova sul tracciato di Yas Marina quando mancavano circa 18 minuti al termine delle Libere.

Il “regalo” gradito

Nell’occasione dell’incendio patito da Kimi Raikkonen, il finlandese non si è tirato indietro quando c’è stato da usare l’estintore. Iceman è infatti sceso in fretta dalla monoposto chiedendo al commissario intervenuto sul posto di passargli l’estintore: a quel punto Kimi ha cominciato a puntare il getto sulle fiamme che avevano avvolto la sezione posteriore della sua monoposto.

Finland is in good hands now 😂 pic.twitter.com/rapt5ofI5A — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) December 18, 2020

In poche parole Raikkonen si è trasformato in un vero e proprio vigile del fuoco! Le immagini di Raikkonen che spegne l’incendio sulla C39 hanno chiaramente colpito un po’ tutti, compreso i ragazzi della caserma dei vigili del fuoco cittadini di Helsinki in Finlandia. I vigili del fuoco finlandesi hanno quindi pubblicato un video su Twitter rilanciato poi dal profilo ufficiale dell’Alfa Romeo Racing. I pompieri di Helsinki hanno infatti pensato di donare a Kimi un casco da pompiere col numero 7 e un estintore col pompiere protagonista del video che ha ammesso: “la tua performance, quando l’auto ha presto fuoco, è stata esemplare per questo vogliamo donarti un nuovo estintore ed un casco originale dei pompieri di Helsinki, per proteggerti nelle prossime gare”.

Con grande ironia, Raikkonen ha ammesso sul suo profilo Instagram aggiungendo: “grazie! Tutto pronto per il capodanno”.

