Goodyear riceve il premio per la sostenibilità da Fiat Chrysler Automobiles

Goodyear ha annunciato di essere stata premiata da Fiat Chrysler Automobiles durante la Conferenza annuale dei fornitori di lunedì 14 dicembre. Riconoscendo l’impegno di Goodyear per la responsabilità aziendale, FCA ha assegnato alla società il premio Sustainability Supplier of the Year. Il premio è stato consegnato durante una cerimonia di premiazione digitale ospitata da Monica Genovese, Head of EMEA FCA Group Purchasing.

L’azienda è stata scelta da un breve elenco di circa 50 fornitori, arrivando a un gruppo di tre finalisti. Goodyear è stato infine selezionata come vincitrice a seguito di una valutazione approfondita da parte del Global Sustainability Team di FCA dei progetti e dei processi che l’azienda ha applicato nel 2020 per la responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità. In particolare, FCA ha richiamato gli sforzi di Goodyear per ridurre l’energia attraverso il pensiero a perdita zero e l’efficienza delle apparecchiature e nell’attuazione di strategie sul posto di lavoro per prevenire condizioni di salute croniche.

“Siamo onorati di aver ricevuto questo prestigioso premio da FCA”, ha affermato Hans Vrijsen, Managing Director OE, Consumer EMEA di Goodyear, “è un riconoscimento non solo dell’impegno di Goodyear per la responsabilità aziendale, ma anche delle relazioni strategiche che abbiamo coltivato con i principali produttori automobilistici in tutta la regione EMEA. ”

FCA EMEA è un importante partner strategico per Goodyear, con diverse nuove nomination ottenute su piattaforme strategiche nel 2020, inclusi modelli a propulsione completamente elettrica e ibrida oltre ai tradizionali modelli con motore a combustione.

“Nel 2017 Goodyear ha ricevuto il ‘Supplier Chassis of the Year’ da FCA. Il premio per i fornitori di sostenibilità è il secondo premio che abbiamo ricevuto da FCA EMEA in 3 anni. Siamo molto felici di essere visti come un fornitore di pneumatici di riferimento da FCA e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra partnership in futuro “, ha concluso Vrijsen.

Ti potrebbe interessare: Goodyear e TuSimple collaborano nella fornitura di pneumatici per i veicoli autonomi

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI