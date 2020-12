Nuovo Ram 700 protagonista di una campagna pubblicitaria in Messico

In occasione del lancio del nuovo Ram 700 in Messico, la casa automobilistica americana ha deciso di realizzare una campagna promozionale chiamata “Ram 700: Domina tu trabajo, domina tu territorio“. Qui sono protagoniste tre famiglie (padre e figlio) con la propria attività che vengono invitate a scoprire e testare il Ram 700 2021 in una giornata lavorativa.

Con questa iniziativa, il marchio di FCA vuole dimostrare che il nuovo pick-up riesce a risolvere i loro problemi di logistica, distribuzione e capacità di carico. In ogni video è stato documentato il loro orario di lavoro e inoltre i protagonisti hanno parlato del futuro della loro attività e dei problemi che hanno attualmente.

Nuovo Ram 700: tre aziende messicane sono protagoniste in una campagna pubblicitaria

I protagonisti della campagne pubblicitarie hanno affermato di non avere un veicolo adatto per svolgere al meglio la loro attività. Per questo, Ram ha deciso di lanciare in Messico il nuovo Ram 700 per dimostrare di essere il pick-up più capace e versatile. “Ram 700: Domina tu trabajo, domina tu territorio” si compone di tre video della durata di tre minuti ciascuno in cui viene documentata l’esperienza reale di queste famiglie che provano quotidianamente il 700 2021.

Grazie a questa possibilità, le persone stanno scoprendo tutte le caratteristiche e le innovazioni più rilevanti presenti su questo veicolo. Nel primo video sono protagonisti padre e figlio che hanno un’azienda di igiene personale in Messico. Uno dei loro principali svantaggi è la capacità di carico in quanto utilizzano l’auto personale per consegnare scatole e prodotti ai clienti. Il nuovo 700 arriva in aiuto di questa azienda, mettendo a disposizione capacità e versatilità.

Nel secondo filmato è protagonista un’azienda composta da padre e figlio che si dedicano all’estrazione del marmo presso una miniera. Insieme, avranno l’opportunità di mettere alla prova il nuovo veicolo di Ram nella giornata lavorativa, partendo dall’arrivo in miniera fino alla consegna nei paesi vicini.

Insieme hanno scoperto che il Ram 700 propone una capacità di carico di 750 kg e il controllo della trazione che sono essenziali per affrontare al meglio la giornata di lavoro. Nel terzo ed ultimo filmato sono protagonisti padre e figlio che lavorano quotidianamente nel loro ristorante di tapas.

Il proprietario dell’azienda utilizza il suo veicolo personale per fare viaggi e per il mercato ma non ha una capacità di carico sufficiente. Con l’arrivo del nuovo Ram 700, potrà scoprire e ottimizzare i tempi logistici.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI