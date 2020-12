Bosch presenta il primo cambio CVT per auto elettriche

Bosch ha annunciato nelle scorse ore una novità molto interessante sviluppata assieme a Caiyang Wei, dottorando in ingegneria meccanica presso l’Università tecnologica di Eindhoven. Si tratta di un nuovo cambio automatico CVT progettato appositamente per le auto elettriche.

Il leader mondiale nella componentistica per vetture ha annunciato un’importante innovazione per il settore dei veicoli a zero emissioni. Parliamo di una nuova trasmissione dal design molto compatto che si integra assieme a inverter e motore elettrico.

Bosch: il gruppo tedesco presenta la prima trasmissione CVT per auto elettriche

Il dispositivo è progettato per soddisfare gli standard di basso consumo di energia elettrica, traendo il massimo dai propulsori elettrici a cui viene abbinata. Il grosso problema di un motore elettrico è quello di bilanciare sia l’efficienza che le prestazioni. Il nuovo cambio CVT4EV sviluppato da Bosch è responsabile del controllo della velocità di rotazione del propulsore e della sua coppia.

Il sistema gestisce le prestazioni, aumentando l’accelerazione e mantenendo una maggiore dose di potenza durante l’intero regime di funzionamento del powertrain elettrico, quindi la velocità massima è maggiore mentre il consumo di energia è inferiore.

Dirigenti di Bosch affermano che questa trasmissione assicura anche una coppia più elevata sulle ruote di trazione, rendendola particolarmente adatta anche ai fuoristrada. Ciò significa che le applicazioni di questo nuovo cambio CVT per auto elettriche si aprono a diversi modelli, siano essi compatti, sportivi, SUV o furgoni a zero emissioni. La società tedesca sottolinea infine che la nuova trasmissione CVT4EV offre diverse modalità di guida.

