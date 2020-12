DS 9 E-Tense è ricca di ADAS per massima sicurezza e comfort

Le auto più moderne riescono a garantire una sicurezza su strada maggiore rispetto ai modelli di qualche anno fa. Oltre all’abitacolo, la protezione viene applicata anche attorno alla vettura stessa, effettuando delle correzioni per un’accuratezza superiore anche a quella di un guidatore umano. Ciò avviene grazie ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) pronti ad intervenire in maniera autonoma.

Un esempio fra tutti è l’ammiraglia DS 9 E-Tense che è dotata di un set completo di sistemi proprio come le altre auto della gamma di DS Automobiles. La lista dei vari sistemi offerti dalla berlina top di gamma francese si compone anche di brevetti esclusivi come ad esempio il sistema DS Night Vision (visione notturna) che sfrutta tecnologie di derivazione militare.

DS 9 E-Tense: la nuova ammiraglia francese assicura la massima sicurezza a bordo

In particolare, il sistema è composto da una videocamera ad infrarossi che rileva pedoni, ciclisti ed animali presenti lungo la strada, assicurando fino a 100 metri di copertura. Ciò che viene ripreso dagli infrarossi viene mostrato nel quadro strumenti digitale della DS 9 E-Tense, evidenziando i possibili pericoli all’interno di riquadri gialli che diventano rossi con l’avvicinarsi. Il sistema è in grado anche di reagire autonomamente nel caso in cui il conducente non compisse alcuna azione.

Accanto a questa tecnologia troviamo i fari DS Active Led Vision che adattano ampiezza e portata dell’illuminazione alle condizioni di guida e alla velocità della vettura. Questo sistema mette a disposizione cinque modalità di illuminazione che si attivano automaticamente, rendendo la visibilità ottima anche di notte.

La funzione DS Park Pilot presente sull’ammiraglia di PSA consente di identificare un posto libero per la sosta oppure per il parcheggio (quest’ultimo avviene in totale autonomia). L’efficiente sistema DS Drive Assist permette di garantire una guida semi-autonoma di Livello 2.

Attraverso dei captatori, la vettura riesce a stare con precisione nella carreggiata ed è in grado di funzionare fino a una velocità di 180 km/h. Inoltre, il sistema adatta la velocità e la traiettoria per garantire una sicurezza totale, sempre sotto la supervisione del guidatore. La telecamera presente a bordo della DS 9 E-Tense consente di riconoscere le linee continue e tratteggiate per mantenere la velocità preferita.

Il DS Driver Attention Monitoring tiene sotto controllo il guidatore

Un’altra caratteristica molto interessante offerta dalla berlina ibrida plug-in è la possibilità di arrestarsi e riavviarsi automaticamente dopo un tempo di arresto inferiore a tre secondi. Non manca il sistema DS Driver Attention Monitoring che monitorare gli occhi e la posizione del volto del conducente per identificare fatica e distrazione. Ciò avviene attraverso delle videocamere ad infrarossi installate nella parte superiore del volante e del parabrezza. Il sistema funziona anche con gli occhiali da vista oppure da sole.

L’elevato comfort a bordo della DS 9 E-Tense è garantito dalle sospensioni con sistema DS Active Scan Suspension. Questo è costituito da una telecamera che si occupa di scansionare la strada mentre i captatori di assetto, gli accelerometri e i rilevatori degli assali registrano ogni movimento. In questo modo, le singole sospensioni riescono ad adattarsi perfettamente al percorso, aumentando sicurezza e piacere di guida.

Infine, è possibile accedere facilmente alla DS 9 E-Tense tenendo lo smartphone personale in tasca senza avere con sé la chiave. Inoltre, è possibile autorizzare l’accesso ad altri utenti sfruttando l’app MyDS.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI