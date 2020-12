Installate presso gli aeroporti di Malpensa e Linate le colonnine di ricarica rapida di Leasys

Dopo gli aeroporti di Torino e Roma, installati 18 nuovi punti di ricarica da 22 KW presso i Leasys Mobility Store di Malpensa e Linate. Presso i Leasys Mobility Store degli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate sono stati installati 10 e 8 nuovi punti di ricarica rapida da 22 KW.

Dopo Milano Malpensa e Milano Linate, l’elettrificazione dei Leasys Mobility Store toccherà altri importanti capoluoghi italiani. In parallelo all’installazione dei punti di ricarica su tutto il territorio nazionale, si procederà con la progressiva elettrificazione della flotta di Leasys (entro il 2021 sarà composta per il 50% da veicoli elettrici o ibridi), in cui confluirà la nuova gamma di veicoli FCA, compresa la Nuova 500 e i modelli ibridi plug-in Jeep Renegade e Compass 4xe.

In concomitanza con l’arrivo dei nuovi veicoli, Leasys sta sviluppando nuovi servizi di mobilità e noleggio che includono la disponibilità alternata di vetture elettriche, ibride e a combustione tradizionale, garantendo così vantaggi legati alla sostenibilità e alla libertà di movimento, grazie alla possibilità di accedere alle zone a traffico limitato delle grandi città.

