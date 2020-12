Vettel e l’addio alla Ferrari “cantato” al termine del GP di Abu Dhabi

L’ultimo Gran Premio con la Ferrari si è concluso in maniera non proprio interessante per Sebastian Vettel, che però ha cantato un paio di strofe scritte di suo pugno sfruttando come base la celebre “Azzurro” di Adriano Celentano. Il tedesco non è nuovo ad esternazioni di questo tipo, ma stavolta c’era un’emozione diversa la stessa di tutti gli uomini della Scuderia presenti ai lati del suo box che lo hanno applaudito all’uscita per il giro di formazione della griglia di partenza.

Ha deciso di salutare in questo modo Sebastian Vettel quella Ferrari che ha amato e che ama ancora. Al termine del Gran Premio, Sebastian ha attivato il team radio dicendo che avrebbe avuto una sorpresa per tutto il team, quindi ha cominciato a cantare con la voce tremante per l’emozione.

Si ritorna a casa per ricominciare

Il tedesco ha anche espresso quelli che sono i suoi desideri per il nuovo anno, intervistato al termine del Gran Premio ha ammesso: “sono triste ma allo stesso tempo anche felice. È meglio però non parlare della gara di oggi, ma questi ultimi sei anni sono stati molto speciali per me. All’inizio è stato un sogno, alla fine invece un po’ triste, ma è andata così. Sono contento di fare questo prossimo passo, l’Aston Martin, anche se non voglio pensarci da subito, abbiamo un sacco di tempo per pensare a questa cosa”, ha ammesso subito Sebastian.

“Mi dispiace per la squadra, sento un grande affetto per me: mi mancheranno tutti. Adesso sono contento di tornare a casa dalla mia famiglia. Facciamo Natale insieme, poi arriverà il 2021: spero che il prossimo anno sia meglio per tutti, senza questo c***o di Covid. Oggi ho sensazioni contrastanti: sono sia contento che triste. Adesso voglio andare nei box un’ultima volta, poi tornerò a casa e da gennaio possiamo iniziare a lavorare”, ha proseguito.

I sei anni di Sebastian in Ferrari si chiudono con un ringraziamento a modo suo. Segno di un attaccamento viscerale e di quanto il tedesco tenga davvero alla Scuderia. Sotto il video con l’audio dell’emozionante “performance” di Vettel.

