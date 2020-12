Peugeot propone una gamma ideale per la mobilità in città

In qualità di fornitore di mobilità, Peugeot garantisce libertà di movimento per i suoi clienti grazie a una gamma di veicoli elettrificati altamente diversificata come caratteristiche e autonomia che sono diventati i punti di riferimento nel mercato. L’attuale line-up di modelli della casa automobilistica francese è costituita da auto compatte, berline, SUV, station wagon e veicoli commerciali.

Il brand di PSA dà la possibilità di scegliere il tipo di motore più adatto alle proprie esigenze di mobilità ed aspirazioni senza dover rinunciare ad aspetti importanti come design, comfort, abitabilità, capacità di carico, dotazioni tecnologiche e piacere di guida. La filosofia Ppwer of Choice è già realtà in vetture come e-208, e-2008, 3008 Hybrid e Hybrid4, 508 Hybrid e 508 SW Hybrid, e-Traveller e nei veicoli commerciali e-Expert ed e-Boxer.

Peugeot: la casa del Leone offre diversi veicoli per muoversi agevolmente in città

La Peugeot e-208 offre una grande libertà di movimento sia in città che su strada grazie a una batteria da 50 kWh che assicura un’autonomia massima di 340 km nel ciclo WLTP. Sotto il cofano si nasconde un motore elettrico da 136 CV (100 kW) che vengono erogati in modo silenzioso e senza vibrazioni.

Secondo i dati ufficiali forniti da Peugeot, la e-208 è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. Se ciò non bastasse, la vettura mette a disposizione tre modalità di guida fra cui scegliere chiamate Eco, Normal e Sport. A bordo dell’auto troviamo il nuovo sistema di infotainment i-Cockpit sviluppato da Peugeot che esalta ancor più le sue caratteristiche.

La Peugeot e-2008 si posiziona nel segmento dei SUV con una forte personalità. Il veicolo propone un design dinamico e innovativo, connettività all’avanguardia e una guida autonoma di Livello 2. Anche su questo modello troviamo una batteria da 50 kWh che assicura un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP.

A bordo troviamo diversi sistemi di sicurezza fra cui il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, Park Assist con funzione perimetrale Flankguard e Lane Positioning Assist, oltre frenata di emergenza automatica con rilevamento di pedoni e ciclisti a una velocità fino a 140 km/h e la funzione di avviso di cambio involontario della corsia e di correzione della traiettoria a partire da 65 km/h.

Passando al nuovo Peugeot e-Traveller 100% elettrico, è possibile scegliere tre diverse carrozzerie: Compact, Standard e Long. Inoltre, il marchio francese propone due diverse batterie che assicurano 230 km e 330 km di autonomia.

La gamma della casa del Leone è caratterizzata anche da veicoli ibridi plug-in come la nuova Peugeot 3008 in versione Hybrid e Hybrid4 con potenza fino a 300 CV e 508 Hybrid e 508 SW Hybrid. Questi modelli assicurano un ridotto consumo di carburante e livelli di emissioni inferiori, un’autonomia in modalità full electric che supera i 50 km con una singola ricarica.

Infine, la casa automobilistica propone anche i nuovi e-Expert ed e-Boxer come veicoli commerciali di medie e grandi dimensioni completamente elettrici. Il più compatto Peugeot e-Expert è disponibile in tre diverse lunghezze e con due batterie da 50 o 75 kWh per un’autonomia massima di 330 km.

Al vertice della gamma, invece, abbiamo il Peugeot e-Boxer con un’autonomia da 200 km o 240 km nel ciclo WLTP (a seconda della versione scelta) e un volume di carico fino a 17 m³ proprio come la variante con motore endotermico.

