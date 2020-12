Nuovo Fiat Strada premiato ai Brasil Design Awards 2020

Fiat ha sorpreso il mercato brasiliano con il lancio della nuova generazione del Fiat Strada. Uno dei motivi principali di ciò è stato il design completamente rinnovato. Le caratteristiche offerte dal pick-up compatto hanno attirato l’attenzione durante i prestigiosi Brasil Design Awards.

Promosso da ABEDESIGN, questo concorso mira a riconoscere ed evidenziare la capacità creativa e innovativa del design nel paese. Durante una cerimonia virtuale, tenutasi mercoledì 9 dicembre, il nuovo Strada è arrivato in finale dopo diverse preselezioni e ha ottenuto il riconoscimento di bronzo Design de Produto nella categoria Product Design.

Nuovo Fiat Strada: la seconda generazione del pick-up è stata premiata in Brasile

Peter Fassbender, Design Director di FCA America Latina, ha dichiarato: “Il nuovo Strada è in linea con il lavoro di progettazione che stiamo portando da alcuni anni sui nostri modelli. Costituiamo una gamma di prodotti coerente e in linea con il nuovo posizionamento di Fiat, un marchio affascinante e pop, qualcosa che il nuovo Strada rappresenta bene. Tutto questo è stato possibile solo grazie al lavoro di un grande team, che costituisce design, sviluppo del prodotto, ingegneria industriale e qualità. Questo importante riconoscimento dato dai Brasil Design Awards consolida il successo per il nuovo Strada, non solo nei dati di vendita ma anche nella sua autenticità“.

Sviluppato presso il Design Center di Betim, il look del nuovo Fiat Strada è in linea con il design di successo degli ultimi lanci effettuati da Fiat. Alcuni elementi estetici presenti sul modello si ispirano al fratello maggiore Toro, vincitore di cinque primi di design nazionali e internazionali tra cui l’ambito Red Dot Award.

Nonostante ciò, la seconda generazione del veicolo ha una propria identità. Troviamo un frontale rialzato che mette in risalto i fari a LED con luci DRL che producono circa il 20% in più rispetto al suo principale concorrente.

Sempre nella parte anteriore c’è l’imponente griglia che ospita al centro il logo FIAT scritto in lettere maiuscole che compone la nuova identità visiva del marchio automobilistico torinese. Nel complesso, il design conferisce al nuovo Fiat Strada una presenza molto forte.

