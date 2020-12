Ferrari 812 Superfast: 15 diversi esemplari avvistati sulle strade di Monaco

La Ferrari 812 Superfast è giunta sul mercato come diretto erede della F12berlinetta, portando con sé un’evoluzione stilistica, tecnica e concettuale rispetto alla vettura che sostituisce. La stessa filosofia è stata adottata anche sulle più recenti 488 GTB e GTC4Lusso.

L’812 Superfast, presentata durante il Salone di Ginevra del 2017, dispone di fari a LED e prese d’aria sul cofano motore mentre sul retro spiccano le quattro luci di forma circolare poste parallelamente ai quattro terminali di scarico, oltre al diffusore in tinta con la carrozzeria.

Ferrari 812 Superfast: la splendida supercar di Maranello sfila sulle strade di Monaco

La supercar è stata progettata e sviluppata presso il Centro Stile Ferrari di Maranello. La parte posteriore e la volumetria della berlinetta ad alte prestazioni riprendono alcuni canoni estetici della 365 Daytona.

Sotto il cofano dell’auto si nasconde il motore F140 GA. Si tratta di un V12 da 6.5 litri capace di sviluppare una potenza di 800 CV a 8500 g/min e 718 nm di coppia massima a 7000 g/min. Tale propulsore è stato installato anteriormente e consente alla Ferrari 812 Superfast di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di circa 350 km/h.

Lo stesso powertrain è stato usato anche sulle esclusive Monza SP1 ed SP2 della serie Icona, anche se in questo caso produce 810 CV. Altre caratteristiche presenti a bordo della Superfast includono trazione posteriore, sistema di iniezione diretta senza l’ausilio di turbocompressione, prese d’aria maggiorate per favorire l’afflusso dell’aria al motore e ai freni e l’esclusiva tecnologia Passo Corto Virtuale che assicura una maggiore stabilità e controllo in fase di marcia tramite quattro ruote sterzanti.

Durante una vacanza a Monaco fatta questa estate, ExoticCarspotters ha avuto la possibilità di immortalare in video ben 15 diverse Ferrari 812 Superfast. Potete apprezzare tutta la loro bellezza nella clip presente dopo la galleria fotografica.

