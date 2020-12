Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: ecco alcuni esemplari catturati in Olanda e Belgio

Abbiamo avuto la possibilità di apprezzare più volte sia in video che in foto la prestante Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Si tratta della versione più potente e non in edizione limitata della berlina del Biscione disponibile sul mercato. Ciò è possibile grazie al prestante V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari nascosto sotto il cofano che produce 510 CV e 600 nm di coppia massima. Questo propulsore è condiviso con lo Stelvio Quadrifoglio.

La vettura è stata presentata per la prima volta nel 2015 presso il Museo Storico Alfa Romeo in occasione dei 105 anni del brand. Il 1° marzo 2016, in occasione del Salone di Ginevra, invece la vettura è stata presentata al pubblico.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: diversi esemplari della berlina V6 sfrecciano per le strade del Belgio e dell’Olanda

Come potete chiaramente intuire, la Giulia Quadrifoglio si pone al vertice della gamma della vettura. La versione Quadrifoglio è dotata di diversi elementi in fibra di carbonio e inoltre è la prima berlina media a disporre di soluzioni di aerodinamica attiva. Il sistema Active Aero Splitter anteriore gestisce attivamente la deportanza a velocità sostenute. Per riguarda la sicurezza, a bordo abbiamo diversi sistemi fra cui il Lane Departure Warning, il cruise control e l’Integrated Brake System (IBS).

Lo stile della Giulia è stato curato presso il Centro Stile Alfa Romeo sotto la supervisione di Marco Tencone mentre Alessandro Maccolini si è occupato degli esterni. Secondo le informazioni fornite dalla casa automobilistica modenese, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio impiega soli 3,9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 307 km/h. Accanto al sei cilindri troviamo un cambio automatico ZF a 8 rapporti e la trazione posteriore.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube da ExoticCarspotters che ci mostra alcuni esemplari della berlina avvistati in Olanda e Belgio. Nella clip possiamo vedere alcune fasi di accelerazione.

