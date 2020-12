Maserati MC12 Corsa sfreccia durante i Challenge and GT Days 2020

Maserati ha recentemente presentato la nuova sportiva MC20 come diretta erede della Maserati MC12. Quest’ultima vettura è stata una delle auto più importanti progettate dal Tridente che ha partecipato anche a diverse gare nella versione GT1.

Nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da 19Bozzy92, potete apprezzare una bellissima Maserati MC12 Corsa (Versione Corsa) catturata durante i Challenge and GT Days 2020, un track day organizzato per le storiche e moderne Ferrari ma anche per i piloti Maserati, tenutosi la scorsa estate per la terza volta al Red Bull Ring.

Maserati MC12 Corsa: l’esemplare modificato da Edo Competition scende in pista

L’esemplare in questione non è una MC12 Corsa “normale” perché è stata modificata dall’azienda tedesca Edo Competition per renderla legale. La Versione Corsa riprende alcune caratteristiche dalla vera GT1 utilizzata nelle competizioni ed è stata costruita in soli 15 esemplari (12 per clienti privati e tre per scopi di test e marketing).

Edo Competition ha aggiunto diverse caratteristiche necessarie per rendere questa Maserati MC12 Corsa più adatta all’uso quotidiano. Esempi sono le maniglie sulle portiere, le ventole extra per il sistema di raffreddamento ad acqua nella parte anteriore, il sistema di sollevamento per la parte frontale, il tappo del serbatoio del carburante modificato per fare rifornimento presso i tradizionali distributori e un impianto di scarico Valvetronic per rispettare i limiti di emissione sonora.

La MC12 Corsa deriva direttamente dalla MC12 GT1 del 2005 ma, rispetto a questa, il motore Ferrari V12 da 6 litri è privo di limitatori di aspirazione, quindi riesce a sviluppare più potenza. Parliamo di 755 CV a 8000 g/min, ossia 125 CV in più rispetto alla GT1 da corsa (limitata a 630 CV).

Un’altra grande differenza tra la Versione Corsa e la GT1 riguarda il cambio: quest’ultima dispone di uno sequenziale a 6 marce mentre la Corsa è dotata di una trasmissione Maserati Cambiocorsa semiautomatica a 6 marce. Per scoprire informazioni sulla Maserati MC12 Corsa, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI