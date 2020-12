Fiat guida le vendite in Brasile per il terzo mese consecutivo

A novembre, Fiat è riuscita a salire al vertice della classifica delle case automobilistiche che hanno ottenuto più vendite in Brasile (per il terzo mese consecutivo), immatricolando complessivamente 39.300 veicoli. Questi numeri hanno permesso allo storico marchio torinese di raggiungere una quota di mercato del 18,4%.

Il marchio di FCA è riuscito a posizionarsi davanti a General Motors che si è piazzato in seconda posizione con 39.200 unità vendute e una quota di mercato pari al 18,3%. Le performance registrate da Fiat sono direttamente collegate alla forte richiesta del nuovo Fiat Strada. Quest’ultimo è diventato il veicolo commerciale leggero più venduto a settembre mentre a ottobre e novembre è stato superato dalla Chevrolet Onix di GM.

Fiat: a novembre sono state consegnate oltre 39.000 auto in Brasile

Le versioni hatch e sedan di questo modello sono state le uniche ad aver registrato oltre 10.000 unità immatricolate a novembre (14.300 e 12.100, rispettivamente) mentre il pick-up Strada si è posizionato al terzo posto con 9600.

Nonostante sia sceso al secondo posto negli ultimi tre mesi, in termini di vendite, General Motors conferma la sua leadership nel mercato brasiliano per il quinto anno consecutivo. Grazie a Chevrolet, infatti, il gruppo è riuscito a vendere 296.300 veicoli nel periodo gennaio-novembre 2020, rappresentando una quota pari al 17,2%.

General Motors si è posizionato davanti a Volkswagen (290.000 immatricolazioni 16,9% di quota di mercato) e Fiat (282.000 unità vendute e 16,4% di quota di mercato). La top 10 delle case automobilistiche che hanno venduto di più nei primi 11 mesi del 2020 in Brasile continua con Hyundai e Ford (entrambe 146.200), Toyota (122.200), Renault (116.400), Jeep (95.300), Honda (74.500) e Nissan (54.900).

La lotta per le prime posizioni negli ultimi mesi anticipata dei probabili cambiamenti per il 2021. La sola classifica di novembre mostra queste differenze. Fiat è rimasta al primo posto nel mese con oltre 39.000 immatricolazioni e una quota di mercato pari a 18,4%. Questi numeri sono stati conquistati grazie a tre vetture che si sono posizionate fra le primi 10 best seller: Strada (terzo posto con 9600 immatricolazioni), Argo (quinta posizione con 8400 unità vendute) e Toro (ottavo posto con 6600 immatricolazioni).

I tre modelli rappresentano il 62,6% delle vendite totali di Fiat nel mese. Nella top ten di novembre, sempre in Brasile, abbiamo General Motors, Volkswagen, Hyundai, Ford, Toyota, Renault, Jeep, Honda e Nissan.

