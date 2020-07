Parte la nuova campagna MINI-MAXI di Clickar: usato garantito con finanziamento FCA Bank

Clickar, brand commerciale di Leasys, società controllata di FCA Bank, lancia la nuova campagna promozionale MINI-MAXI. Si tratta di una nuova promozione che permette di acquistare una vettura usata, garantita da Clickar, con condizioni economiche particolarmente vantaggiose. Grazie a questa nuova offerta, infatti, i clienti che sceglieranno un usato di Clickar potranno accedere al finanziamento FCA Bank con condizioni agevolate.

Come avviene per le vetture nuove di FCA, infatti, l’offerta lanciata da Clickar (tramite il marketplace Clickar.it) permette agli utenti di acquistare una vettura usata con un finanziamento FCA Bank con anticipo zero e prima rata da pagare a gennaio 2021. Da notare, inoltre, che l’offerta include anche il meccanismo della “mini rata”. Le prime 24 rate mensili (su di un totale di 48) avranno un importo contenuto. A completare i vantaggi di questa soluzione c’è la copertura furto e incendio inclusa.

Le offerte della campagna MINI-MAXI termineranno il prossimo 31 luglio. Gli utenti potranno accedere al sito ufficiale di Clickar per valutare i modelli disponibili e completare l’acquisto. Sui veicoli venduti ci sono due anni di garanzia. Tutte le vetture, inoltre, possono contare su elevati standard di pulizia ottenuti con rigorose procedure di igienizzazione.

Le offerte disponibili con MINI-MAXI di Clickar: c’è anche la Giulia

La nuova campagna promozione prevede un gran numero di veicoli disponibili con la possibilità di sfruttare il finanziamento FCA Bank. Tra i modelli inclusi nella promozione c’è l’Alfa Romeo Giulia, disponibile con anticipo zero e rate da 246 Euro al mese (ricordiamo che la prima rata è a gennaio 2021 e che è inclusa la copertura furto e incendio).

L’offerta per la berlina, dando uno sguardo al sito Clickar, riguarda la Giulia Super con motore 2.2 turbo diesel da 150 CV (modello immatricolato due anni fa). La vettura è disponibile a 20.900 Euro (più passaggio di proprietà) con 31 rate mensili di 245,91 Euro e successive 60 rate mensili di 360,99 Euro. Tra le offerte disponibili troviamo la Fiat Panda, proposta da 94 Euro al mese, e la Jeep Renegade che, invece, viene offerta a partire da 202 Euro al mese.

Per maggiori dettagli sulle promozioni relative alla nuova campagna MINI MAXI di Clickar consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale Clickar.it.