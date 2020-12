Ecco tutti i vantaggi di FCA sui normali prezzi di listino

Dopo le promozioni riservate al Black Friday, in casa FCA proseguono le azioni promozionali rivolte sia ai clienti privati che ai professionisti secondo metodologie già note e sfruttabili tramite i finanziamenti di FCA Bank o le promozioni messe in pratica con Leasys.

Tuttavia qui vedremo solamente le promozioni che permettono di risparmiare in accordo con finanziamenti di FCA Bank. Nello specifico, con queste promozioni proposte dal Gruppo italo americano, si riescono a risparmiare anche 10mila euro sul normale prezzo di listino delle varie vetture. Si parte dalla possibilità di applicare un coupon promozionale che permette di bloccare il prezzo fino al 31 dicembre prossimo, sfruttando un’offerta decisamente vantaggiosa.

Ecco le offerte attive per i vari brand del Gruppo

Partendo da Alfa Romeo, si possono avere fino a 10mila euro di vantaggi tramite finanziamento di FCA Bank con prima rata erogata fra sei mesi. Il bonus si applica con 10mila euro di bonus sulla Alfa Romeo Giulietta (un’opportunità per portarsela a casa visto che sarà presto terminata la produzione), che diventano 7mila euro sulla Alfa Romeo Giulia e 7.500 euro sull’Alfa Romeo Stelvio.

Importi minori per Fiat e Lancia ma con un certo interesse anche per le Abarth. In questo caso si applicano infatti vantaggi pari a 3mila euro. Sale invece fino a 6.500 euro il vantaggio economico sulla Fiat 500L, mentre alla Fiat Panda e alla Fiat 500 sono stati riservati ulteriori 3.500 euro di vantaggi tramite finanziamento FCA Bank. La Fiat Tipo può godere invece di vantaggi pari a 5.500 euro e ben 6.000 per la Fiat 500X. Per l’unica proposta Lancia, ovvero per la Ypsilon, FCA propone un bonus di 3.500 euro. Qui invece tutte le informazioni sulle promozioni destinate alle nuove Panda e Tipo restyling.

Molto interessanti anche i bonus applicati sulle Jeep: per la Compass 4xe si ha a disposizione un bonus da 6.500 euro mentre per la Renegade 4xe si hanno a disposizione 6.100 euro di vantaggi. Ben 7mila euro invece i vantaggi destinati all’interessante Jeep Wrangler.

Infine possiamo anche citare i vantaggi per i titolari di partita IVA. In questi casi, ai marchi già citati, si aggiunge anche il settore Fiat Professional con vantaggi che possono arrivare anche a 11mila euro sul normale prezzo di listino. Anche in questo caso si può scaricare un coupon che permette di ottenere i vantaggi e bloccare la promozione. Per i possessori di partita IVA, FCA ha messo a disposizione la campagna Bonus Lavoro.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI