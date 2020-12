Bollo auto noleggio: chissà chi lo paga?

Un anno fa, una legge ha cambiato la legge del bollo auto noleggio. Ossia della tassa di proprietà regionale. Per il noleggio a lungo termine, se prima pagava la società di noleggio, ora dovrebbe pagare l’utilizzatore: azienda, partita IVA, cliente privato senza partita IVA. Ma adesso è caos totale.

Bollo auto noleggio: che caos

Il 31 ottobre la proroga è scaduta per capire chi dovesse pagare. ma c’è u problema: le Regioni non sono ancora in grado di “spartirsi” il gettito in base al luogo di residenza dell’utilizzatore, come invece prevede dal 1° gennaio scorso. Quindi i pagamenti restano di bloccati. Eppoi per chi? Per quale la durata del contratto di noleggio?

Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere a eseguire il versamento delle tasse. Dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti. Al posto degli utilizzatori.

Però, per limitare gli effetti dello spostamento delle sedi dei noleggiatori nelle Province autonome di Bolzano e Trento, il gettito va alla Regione in cui risiede il cliente.

Proroga tassa auto: telenovela

Bisogna gestire oltre un milione di veicoli a noleggio distribuiti fra 160mila clienti (85mila aziende, 3.100 pubbliche amministrazioni e 70mila privati cittadini), con un incasso di 220 milioni di euro. Il Ciganta (il comitato tecnico interregionale che gestisce l’archivio del bollo presso la Conferenza delle Regioni) ha raccomandato un’ulteriore proroga. Si andrà per le lunghe.

E se uno paga tardi? Saranno pagamenti che, pur successivi alla scadenza prevista per legge nazionale, se effettuati entro le date fissate dalle Regioni, non saranno gravati né da sanzioni né da interessi di mora.

