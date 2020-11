Arriva LEASYS UMOVE, la nuova app con tutte le soluzioni di mobilità Leasys

Leasys, società controllata di FCA Bank e operatore di mobilità integrata, leader del noleggio a lungo termine in Italia, annuncia il lancio di LEASYS UMOVE, la nuova app che rende disponibili, anche su smartphone e tablet, tutti i suoi prodotti e le innovative soluzioni di mobilità.

Leasys annuncia il lancio di LEASYS UMOVE

La nuova app consente l’accesso veloce e intuitivo, anche su smartphone e tablet, all’intero ecosistema di prodotti e servizi di mobilità di Leasys. La nuova app consente l’accesso veloce e intuitivo, anche su smartphone e tablet, all’intero ecosistema di prodotti e servizi di mobilità di Leasys.

La sezione Quick Link offre infatti 12 collegamenti rapidi che permettono all’utente di accedere a tutte le piattaforme e applicazioni di Leasys, garantendo con pochi clic un accesso facilitato a un intero ecosistema di servizi di mobilità: dalle soluzioni legate al noleggio a breve, medio e lungo termine, alle formule di car sharing e all’abbonamento all’auto di CarCloud, passando per le soluzioni finanziarie di FCA Bank e l’usato online garantito di Clickar.

Con LEASYS UMOVE anche la gestione della mobilità sostenibile ed elettrica si fa “senza pensieri”: nella sezione Stores and Electrification, l’utente potrà geolocalizzare i Leasys Mobility Stores presenti sul territorio e individuare quelli dotati delle colonnine di ricarica. Il cliente potrà così sapere subito dove ricaricare gratuitamente il proprio veicolo elettrico o ibrido, attraverso la e-Mobility Card fornita da Leasys e il cavo di ricarica sempre in dotazione delle vetture noleggiate.

La nuova app sarà inizialmente attiva in Italia, per poi raggiungere successivamente tutti i Paesi europei in cui Leasys opera.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat 500 Elettrica: Leasys lancia il primo abbonamento dedicato

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI