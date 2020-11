Ferrari SF90 Stradale percorre fino a 1115 km con un pieno di benzina

Grazie a motori sempre più efficienti, non bisogna fermarsi spesso più come prima nelle stazioni di servizio per fare rifornimento alla propria supercar. Questo accadeva spesso con la maggior parte delle vetture equipaggiate da motori ad aspirazione naturale.

Tuttavia, anche alcune auto moderne con propulsori turbo non sono particolarmente efficienti dal punto di vista dei consumi. Secondo un recente studio condotto da CompareTheMarket, c’è una supercar che riesce a distinguersi da tutte le altre in questo reparto.

Ferrari SF90 Stradale: la supercar ibrida promette un’efficienza nei consumi davvero interessante

Si tratta della Ferrari SF90 Stradale ibrida plug-in da ben 1000 CV. I dati mostrano che la prima supercar PHEV del cavallino rampante permette di andare il più lontano possibile con un solo pieno di benzina, proponendo un’autonomia complessiva pari a 1115 km.

La seconda supercar più economica dell’elenco è l’Acura NSX con un’autonomia massima di 745 km. Al terzo posto abbiamo l’Audi R10 Coupé con 728 km. Seguono le la Ferrari Roma (718 km), Ferrari GTC4Lusso T (705 km), Porsche 911 Turbo (655 km), McLaren 570S (654 km), Aston Martin DBS Superleggera (629 km), Ferrari 488 Pista (629 km) e McLaren GT (605 km).

Tornando alla Ferrari SF90 Stradale, vi ricordiamo che è equipaggiata da un sistema ibrido plug-in costituito da un motore V8 biturbo da 4 litri abbinato a una batteria da 7,9 kWh e ben tre motori elettrici.

Secondo i dati forniti dallo storico marchio modenese, la supercar plug-in hybrid sviluppa complessivamente 1000 CV (sfruttabili esclusivamente tramite la modalità di guida Qualify) ed è in grado di percorrere fino a 25 km usando esclusivamente la modalità full electric.

